İBB: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'ya yapılanlar hukuksuzluktur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaparak, yaşananları "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi ve sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

İBB’den yapılan açıklamada Şafak Başa’nın, diğer bazı İSKİ çalışanlarıyla birlikte, tamamen mesnetsiz iddialara dayanılarak Cumartesi sabaha karşı bir operasyonla gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Başa’nın 33 yıllık kamu hizmeti geçmişinde kaymakamlık, mülkiye müfettişliği, TESKİ ve İSKİ Genel Müdürlüğü gibi görevlerde, devlet terbiyesi ve şeffaflıkla hizmet verdiği vurgulandı.

İBB, Şafak Başa hakkındaki iddiaların herhangi bir somut belgeye dayanmadığını, yalnızca tehditler savuran bir şahsın sözlü beyanı üzerine işlem yapıldığını belirtti. Gözaltı aşamasında yöneltilen soruların da iddiaların dayanaksızlığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, sürecin arka planına da değinildi. İddiaya göre, bir şahıs İSKİ’den maden ruhsatı talebinde bulundu. Ancak İSKİ, yasal zorunluluk gereği Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) görüş istedi ve MAPEG’in olumsuz görüşü doğrultusunda ruhsat talebini reddetti. Bunun üzerine ilgili şahsın İSKİ çalışanlarına tehdit mesajları gönderdiği, baskı yapmaya çalıştığı ve sonuç alamayınca rüşvet iddiasında bulunduğu aktarıldı. Olayın ardından Valiliğin, Şafak Başa'ya koruma tahsis ettiği bilgisi de paylaşıldı.

İBB açıklamasında, "Bu yaşananlar hukukun değil hukuksuzluğun; adaletin değil siyasi hesapların bir göstergesidir" denildi.

Ayrıca, kalp hastası bir bürokrat olan Başa'nın sabaha karşı evinden alınmasının ve günlerce zor koşullarda gözaltında tutulmasının hukuki değil, siyasi bir baskı ortamının sonucu olduğu belirtildi.

İBB açıklamasında ayrıca Şafak Başa’nın ifadesine de yer verildi. Başa’nın ifadesinde, "Allah şahittir ki, Ekrem İmamoğlu, genel müdür olarak şahsıma hiçbir kanunsuz emir vermemiştir" dediği aktarıldı.

Son olarak, İBB ve İSKİ'nin, süreci sonuna kadar takip edecekleri ve tüm yasal haklarını kullanacakları vurgulandı. Açıklamada, “Devletine sadakatle hizmet etmiş dürüst kamu görevlilerine yapılan bu haksızlığı reddediyor, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesis edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

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(EMK)