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HABER
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 13:22
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 14:25
2 dk Okuma

İBB, işaret dili uzmanı yetiştirecek

Beyoğlu ÖZGEM’de gerçekleşecek İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi için ön kayıt 20 Aralık’tan itibaren İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görüntüde, bir kişi elleriyle bir işaret dili hareketi yapıyor gibi görünüyor. Kişinin yüzü net bir şekilde görünmese de dudaklarının ve burnunun bir kısmı kadraja dahil olmuş. Sol kulağında küçük kırmızı kiraz figürlü küpeler dikkat çekiyor. Kişinin üzerinde açık yeşil bir gömlek var ve ön planda ellerin işaret diliyle iletişim kurmak amacıyla dikkatli bir şekilde kullanıldığı fark ediliyor. Arka planda bulanık bir şekilde başka insanların olduğu anlaşılıyor, ancak detaylar seçilemiyor. Bu görüntü, bir toplantı ya da bir etkinlik sırasında işaret diliyle iletişim kurulan bir anı yansıtıyor olabilir.

İBB, işitme engellilerle iletişim alanındaki ihtiyaçlarına çözüm sunmak için işaret dili uzmanı yetiştirecek programını hayata geçiriyor.

10 maddede işaret dili
10 maddede işaret dili
25 Şubat 2023

Temel seviyede Türk İşaret Dili (TİD) bilenler, 7 aylık ücretsiz eğitim sonunda tercümanlık yetkinliğine ulaşacak ve MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Beyoğlu ÖZGEM’de gerçekleşecek İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi için ön kayıt 20 Aralık’tan itibaren İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak.

Türkiye’nin işitme engellilerle iletişim alanındaki ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefleyen İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi, 30 Aralık 2024 - 22 Temmuz 2024 tarihleri arasında Beyoğlu ÖZGEM’de yapılacak. Pazartesi ve Salı günleri saat 18.00-21.00 arasında düzenlenecek olan eğitim programı, 30 kişilik sınırlı kontenjan ile gerçekleşecek.

Sertifika verilecek

Bu kapsamlı eğitim, katılımcıların Türk İşaret Dili (TİD) işaretlerini doğru bir şekilde öğrenmelerini, öğretme becerisi kazanmalarını ve gerektiğinde tercümanlık yapabilme yetkinliğine ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Program sonunda katılımcılar, MEB onaylı sertifika almaya kazanacak.

Kimler katılabilir?

Programa katılmak isteyenlerden en az ön lisans mezunu olması şartı aranıyor. Ayrıca MEB onaylı Türk İşaret Dili (120 Saat) sertifikasına sahip olması ve yapılacak mülakatı başarıyla tamamlanması gerekiyor.

Beyoğlu ÖZGEM’de gerçekleşecek İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi için ön kayıt İstanbul Senin uygulamasından yapılabilecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
işaret dili işaret dili eğitimi İBB
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ilgili haberler
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25 Şubat 2023
/yazi/10-maddede-isaret-dili-274749
Cinsel Haklar Bildirgesi ve CYBE işaret dilinde
4 Ocak 2021
/haber/cinsel-haklar-bildirgesi-ve-cybe-isaret-dilinde-237007
İstanbul Sözleşmesi, işaret dili ile anlatıldı
4 Ağustos 2020
/haber/istanbul-sozlesmesi-isaret-dili-ile-anlatildi-228454
Beşiktaş'tan İşaret Dilinde Tezahürat: Irkçılığa Hayır
23 Kasım 2016
/haber/besiktas-tan-isaret-dilinde-tezahurat-irkciliga-hayir-181015
ULUSLARARASI İŞİTME ENGELLİLER HAFTASI
Sağlık Bakanı Akdağ’dan İşaret Dilinde Mesaj
25 Eylül 2016
/haber/saglik-bakani-akdag-dan-isaret-dilinde-mesaj-179000
Nazlıaka'dan Teklif: İlköğretimde İşaret Dili Zorunlu Olsun
15 Temmuz 2016
/haber/nazliaka-dan-teklif-ilkogretimde-isaret-dili-zorunlu-olsun-176727
Ehliyet Sınavı İşaret Diline Çevrilecek
31 Mart 2016
/haber/ehliyet-sinavi-isaret-diline-cevrilecek-173497
Seçimde İşaret Dili Açılımı
4 Haziran 2015
/haber/secimde-isaret-dili-acilimi-165052
Kaos GL İşaret Dili Atölyeleri Başlıyor
8 Nisan 2015
/haber/kaos-gl-isaret-dili-atolyeleri-basliyor-163649
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