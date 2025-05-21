İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten: Kaçak yapılarla mücadele ettiğim için cezaevindeyim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, görev süresi boyunca İstanbul’daki kaçak yapılara karşı yürütülen mücadeleyi anlattı. Gülten, Üsküdar’da maruz kaldığı saldırıya dikkat çekerek, “Saldıranlar dışarıda, ben cezaevindeyim” dedi.

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonda tutuklanan Gülten, kamuoyunun kendisini ilk kez, Üsküdar’da kaçak bir yapının yıkımı sırasında uğradığı saldırıyla tanıdığını hatırlattı. Bu sürecin ardından Silivri Cezaevi’ne gönderilmesini ise şöyle değerlendirdi:

“İstanbul’a hizmet ettiğim için cezaevindeyim.”

“İstanbul’un en değerli alanları işgal altındaydı”

Göreve gelmeden önce de kamusal alanların işgal edildiğini bildiğini ifade eden Gülten, göreve başladıktan sonra İstanbul’un en kıymetli noktalarının –meydanların, parkların ve sahillerin– birilerince nasıl kullanıldığını açıkça gördüğünü belirtti.

“Hukuk içinde kalarak mücadele ettik. Tehditleri ise hiç ciddiye almadım” dedi.

“70 kamusal alanda kaçak yapıları kaldırdık”

Gülten, 2019'dan bu yana İstanbul genelinde yaklaşık 70 kamusal alandaki işgalin sonlandırıldığını söyledi. Yıkım yapılan yerler arasında Sultanahmet, Beyazıt, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Şirinevler, Maltepe meydanları, Üsküdar, Büyükçekmece, Maltepe ve Fatih sahilleri; Sirkeci, Fındıklı Parkı, Kartal Atatürk Parkı ve Yerebatan Sarnıcı gibi kritik noktalar yer aldı.

“Beni hedef aldılar, kimse tutuklanmadı”

Üsküdar’daki saldırının detaylarını da paylaşan Gülten, İBB personelinden oluşan küçük bir ekiple alanda bulunduğu sırada 20-25 kişilik bir grubun doğrudan kendisine saldırdığını aktardı.

“Bu bilinçli, ağır sonuçlar doğurabilecek bir saldırıydı,” diyen Gülten, şikayetçi olduğunu ve kamu davası açıldığını ifade etti.

Ancak iki kez bilirkişi incelemesine giden dosyada henüz bir tutuklama yapılmadığını söyledi ve saldırının üzerinden neredeyse iki yıl geçtiğini belirtti.

“Halkla plan yaptık, rahatsız olanlar çıktı”

Gülten, görev süresince Avcılar Yeşilkent gibi bölgelerde halkla birlikte imar sorunlarını çözdüklerini, depreme dirençli bir şehir için planlar hazırladıklarını vurguladı. Bu planların İBB Meclisi’nden geçtiğini belirten Gülten, “Birilerini rahatsız etmiş olabiliriz, ama biz İstanbul halkının rahatı için çalışıyorduk” dedi.

“Destek olmak için geldim”

Gülten, İBB’de görev alma sürecini ise şu sözlerle anlattı:

“23 Haziran seçimlerinden sonra desteğimi sunmak üzere geldim. Önce İmar Müdürlüğü görevini üstlendim, 2024 seçimlerinden sonra da sevgili Gürkan Akgün’ün Genel Sekreter Yardımcısı olmasıyla onun yerine Daire Başkanı oldum.”

Bakanlık ve Üsküdar Belediyesi kaçak yapıları yıktırmadı

(EMK)