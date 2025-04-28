İBB: İETT, İSKİ ve İSPARK hakkındaki iddialar gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son günlerde kamuoyunda yer alan bazı iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, gündeme getirilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İETT, İSKİ ve İSPARK'ı hedef alan haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.

İETT hakkında “sahte fatura” iddiası

İBB açıklamasında, İETT’nin otobüs tamirleri için anlaştığı bir şahsın sahte fatura keserek belediyeyi dolandırdığı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, İETT'nin 154 yıllık geçmişe sahip bir kamu kurumu olduğu ve kamu ihale mevzuatına uygun olarak yalnızca gerekli şartları taşıyan şirketlerle sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Söz konusu şahıs veya firmasının İETT ile hiçbir sözleşmesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, “İETT, 2024 yılında yaptığı işlemlerin %95’ini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirmiştir. Bu oran Türkiye’deki kamu kurumları ortalamasının (%55) oldukça üzerindedir” denildi.

İSKİ'ye yönelik “yetkisiz yıkım” iddiası

İSKİ'nin Arnavutköy’de dar gelirli yurttaşlar için inşa edilen konutlara ilişkin yetkisi dışında yıkım kararı aldığı yönündeki iddialar da İBB tarafından yalanlandı. Açıklamada, Sazlıdere Barajı’nın İstanbul’a içme suyu sağlayan kritik bir kaynak olduğu ve bu alanın koruma altında bulunduğu hatırlatıldı.

Söz konusu projeye İSKİ’den olumlu görüş alınmadığı, proje alanının İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği’ne aykırı olduğu ve ruhsatlarının da bulunmadığı belirtildi. Bu çerçevede, baraj havzasında yapı yasağı olan bölgelerde tespit edilen prefabrik yapılar ve konutların yıkım programına alındığı ifade edildi. İSKİ bugüne kadar Sazlıdere Barajı’nda yapı yasağına aykırı olarak inşa edilen 409 yapıyı yıktı.

Su kaynaklarına zarar verilmeyeceği iddiası

İBB ayrıca, söz konusu konut projesinin su kaynaklarına zarar vermeyeceği yönündeki açıklamaların da gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, Sazlıdere Barajı'nın yılda yaklaşık 55 milyon metreküp içme suyu sağladığına dikkat çekilerek, Cumhurbaşkanlığı kararıyla barajın kullanım oranının %0’a düşürülmesinin İstanbul için ciddi bir su krizi riski oluşturacağı belirtildi.

Bu durumun özellikle Avrupa Yakası'ndaki Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde yaz aylarında yaklaşık 790 bin kişinin susuzluk riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açabileceği kaydedildi.

Ayrıca İSKİ’nin baraj için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na her yıl 1,5 milyon dolar civarında ödeme yaptığı ve bu yükümlülüğün 2039 yılına kadar devam edeceği hatırlatıldı.

İSPARK iddiaları da yalanlandı

İSPARK’ın zarar ettiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını belirten İBB, şirketin Covid-19 pandemisi dönemindeki sokağa çıkma yasaklarına rağmen 2021-2024 yılları arasında kâr açıkladığını ve 2025 yılı ilk çeyrek döneminde de kâr açıklayacağını duyurdu. İSPARK’a ait mali tabloların şirketin resmi internet sitesinde şeffaf bir şekilde yayınlandığı da vurgulandı.

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(EMK)