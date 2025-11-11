İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında iddianame tamamlandı. 3 bin 700 sayfayı aşkın iddianamede 105'i tutuklu olmak üzere 402 kişi 'sanık' sıfatıyla yer aldı.

İmamoğlu'nun 142 eylemden dolayı cezalandırılması istenirken, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi. 'Şüphelilere', "suç örgütü kurma", "suç örgütü yönetme", "rüşvet alma", "rüşvet verme" suçlamaları yöneltildi.

Başsavcılık'tan "CHP'ye kapatma davası talebi" haberlerine ilişkin açıklama

İddianamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sıkça kullandığı "ahtapotun kolları gibi" ifadesi dört kez kullanıldı. İddianamede, İmamoğlu, "CHP'yi ele geçirmek" ve "Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için fon oluşturma amacıyla örgüt kurmakla" suçlandı. "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde, 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararı olduğu iddiası da yer aldı. İddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

7 bölümden oluşuyor

İddianamenin birinci bölümünde "suç örgütünün genel yapısı ve özellikleri" ikinci bölümde, "soruşturmanın genel özeti", üçüncü bölümde "örgüt lideri" olarak nitelendirilen İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ilçedeki eylemleri yer aldı.

Dördüncü bölümde İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu dönemde "örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi İstanbul geneline yayılan eylemlerinden" bahsedildiği belirtildi.

Beşinci ve altıncı bölümde İBB iştirakleriyle ilgili suçlamalar yer alırken, son bölümde de hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasnifleri ve sevk maddelerine yer verildi.

"Örgüt şeması ve lideri"

İstanbul il binasının alınması sırasındaki para görüntüleri, "örgüt faaliyeti ile ilgili sızan ilk görüntüler" diye nitelendirildi.

Ekrem İmamoğlu "örgüt kurucusu", Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülbekaran, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün "örgüt yöneticisi" olmakla suçlandı. İddianamede yer alan 92 kişi 'örgüt üyesi', geri kalanlar ise 'örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı' olarak nitelendirildi.

İddianamede, İmamoğlu, "CHP'yi ele geçirmek" ve "Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için fon oluşturma amacıyla örgüt kurmakla" suçlandı.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar

İmamoğlu'nun; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" (12 kez), "suç gelirlerinin aklanması" (7 kez), "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" (6 kez) ve "ihaleye fesat karıştırma" (5 kez), "resmî belgede sahtecilik" (2 kez), "resmî belgeyi gizleme ve yayma" (2 kez), "suç delillerini ortadan kaldırma" (2 kez), "kamu malına zarar verme" (4 kez), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" (3 kez), "kişisel verilerin kanuna aykırı olarak kaydedilmesi" (4 kez), "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması" (3 kez), "Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bildirimde bulunmama" (2 kez), "kaçakçılıkla mal varlığı değerlerini aklama" (4 kez), "ihaleye fesat karıştırma" (7 kez), "çevrenin kasten kirletilmesi", "Orman Kanununa muhalefet" ve "Medeni Kanuna muhalefet" suçlarına konu olan 142 eylemden cezalandırılması talep edildi.

Bu suçlamalar doğrultusunda İmamoğlu hakkında istenen ceza oranı, 828 ila 2 bin 352 yıla denk geldi.

Savcılık açıklaması Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugüne itibariyle tamamlanabilen (105)’i tutuklu, (170)’i adli kontrollü, (7)’si yakalama emriyle aranan, (402) şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiş olup, müşteki şikayet dilekçelerine toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamu Malına Zarar Verme, Maden Kanununa Muhalefet ve Orman Kanununa Muhalefet” suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır. Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden, (99)’u örgüt mensubu (1’i örgüt lideri) şüpheli Ekrem İMAMOĞLU, (5)’i örgüt yöneticisi şüpheliler Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIRIM, Murat GÜLBRAHİMOĞLU, Adem BOYTEKİN ile Hüseyin GÜN, (92)’si örgüt üyesi, (7)’si örgüte bilerek yardım eden şüpheli olmak üzere toplam (105) şüphelidir. İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında; Doğrudan işlediği suçlar olan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (8 kez), Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından, Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (2 kez), Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Gizleme (4 kez), Haberleşmenin Engellenmesi, Kamu Malına Zarar Verme, Rüşvet Alma (47 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, İrtikap (9 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (39 kez), Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (70 kez), Çevre Kasten Kirletilmesi, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Orman Kanununa Muhalefet, Maden Kanununa Muhalefet suçlarından, Olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir. Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir."

(AB)