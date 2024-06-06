İBB Halk Market müşterilerini bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN AŞ tarafından kurulan İBB Halk Market, yurdun dört bir yanındaki üretici ve kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünleri uygun fiyatlarla satmaya devam ediyor. Markette, temel gıda ürünlerinden kahvaltılık ürünlerine, atıştırmalıklardan içeceklere, kozmetik ürünlerinden zeytinyağına kadar 800’ün üzerinde ürün çeşidi bulunuyor.

İBB İSYÖN AŞ Genel Müdürü Hamdi Arpa, Türkiye’nin pek çok yerindeki kooperatiflerin ürünlerini internet ortamında pazarlayacak bir sistem kurulduğunu ifade ederek yaklaşık 60 kooperatifle çalışıldığını belirtti.

İBB Halk Market sitesi üzerinden yapılan siparişler, Türkiye’nin dört bir yanına anlaşmalı kargo firmaları ile kısa sürede teslim ediliyor. Ayrıca isteyenler için Gel-Al seçeneği ile Beylikdüzü’nde bulunan İBB Halk Market deposundan teslim almak da mümkün.

Çiftçiler destekleniyor

İBB Halk Market’te satışa sunulan ürünler, sadece İstanbul’dan değil tüm Türkiye’den ilgi görüyor. Son 1 yıl içerisinde en çok alışveriş yapan şehirler; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Eskişehir oldu. Halk Market’te en çok satılan ürünler ise uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Palamut Lakerda, İzmir Tulum Peyniri, Çay ve Zeytinyağı oldu.

İBB Halk Market projesi, tüketicilere uygun fiyata kaliteli ürün satmanın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerin de yüzünü güldürüyor. Çiftçilere tohum, fide ve yem dağıtarak üretim aşamasında destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Halk Market e-ticaret projesi ile Türkiye’nin her yerindeki kooperatiflere ürünlerin pazarlanması konusunda imkan ve destek sağlıyor.

Nasıl erişebilirsiniz? İBB Halk Market’e www.halkmarket.istanbul sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. Sipariş oluşturulduktan sonra Gel-Al seçeneğiyle teslim almak isteyenler, Beylikdüzü Dereağzı Mh. Denizyolu Cd. No:28’de bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hal Kompleksi’nden ürünlerini alabilirler.

(EMK)