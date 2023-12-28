ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 17:31
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2023 17:33
1 dk Okuma

İBB, gece hatları ile İstanbulluların hizmetinde

İBB, İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi adına gece saatlerindeki sefer sayılarını sıklaştırdı. Otobüs seferlerine ilave yapan İBB, 00:00-06:00 saatleri arasında 11 ayrı otobüs hattında toplam 103 sefer düzenliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB, gece hatları ile İstanbulluların hizmetinde
Görsel: İBB Basın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi adına yoğunluğu göze alarak toplu ulaşım sefer sayılarını artırdı.

24 saat kesintisiz hizmet veren metrobüsün yanı sıra, 00:00-06:00 saatleri arasında 11 ayrı otobüs hattında toplam 103 sefer düzenleniyor.

25G Sarıyer-Taksim, 40 Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim, H2 Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, H6 Yunus Emre Mahallesi-İstanbul Havalimanı, 15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy ve E10 Sabiha Gökçen Havaalanı-Kadıköy hatlarında gece saatlerinde ulaşım sağlanıyor.

UM73 Sabiha Gökçen Havaalanı-Sultanbeyli-Necip Fazıl Metro ve KM13 Tuzla-Pendik Metro/YHT/Pendik hatları ise metro seferleri 24 saat hizmet verdiği için cumartesi gecesi 00:00-06:00 saatleri arasında hizmet sağlıyor.

Kesintisiz ulaşım

İBB, gece hatları 00:00-06:00 saatleri arasında toplam 11 hat, 29 araç ve 103 sefer sayısı ile hizmet veriyor. Düzenlenen seferler ile İstanbullulara kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.

7/24 hizmet veren metrobüsün yanı sıra; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisatüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatları da Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde kesintisiz olarak İstanbullulara hizmet sağlıyor.

(EMK)

İBB geceden önce
Sayfa Başına Git