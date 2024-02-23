İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı anlattı: Tansu Çiller neden Murat Kurum'a destek açıkladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı, şehir bölge plancısı Buğra Gökçe, Tansu Çiller'in AKP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u neden desteklediğini açıkladı.

Gökçe, "Murat Kurum, Bakanlığı döneminde Kilyos'ta Çiller ailesine ait bir şirketin yönetiminde olan arazinin imar planını değiştirerek, doğal SİT alanını ranta açtı. İBB gereken davayı açtı ve plan değişikliği iptal edildi" dedi.

İmamoğlu'ndan Tansu Çiller'e: Ballı börek bir imar çıkarttığı için Murat Kurum'u destekliyor

Buğra Gökçe "İbretlik bir hikaye" diyerek sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21 Mayıs 2020’de Çiller ailesi yönetiminde bir şirkete ait Kilyos'taki yaklaşık 30 bin metrekarelik arazinin imar planını değiştirdi.

"Plan değişikliği ile konut alanı olarak belirlenmiş parsel, otel yapılacak şekilde düzenlendi. 4 bin 586 metrekarelik inşaat alanı 5 kat arttırılarak 24 bin metrekareye çıkarıldı.

"Doğal sit alanı statüsündeki planın değişmesine ve ayrıcalıklı bir düzenleme yapılmasına Sn. Ekrem İmamoğlu öncülüğünde itiraz ettik. Bakanlık itirazımızı reddetse de açılan dava sonucunda 2022 yılında mahkeme planı iptal etti.

"Ama iş burada bitmedi.

"Murat Kurum yönetimindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu sefer Çiller ailesine ait araziyi de kapsayan, İstanbul Sarıyer Kısırkaya’daki 60 parsellik bölgenin imar planlarını değiştirdi.

"Plan değişikliği ile park, ibadet ve yol alanları azaltılırken konut, ticaret ve turizm alanları arttırıldı.

"273 bin metrekareyi kapsayan alanda konut, ticaret, turizm ve günübirlik tesis alanı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldı.

"İBB yine Bakanlığa itiraz etti. Bakanlık itirazı reddetti. Açılan dava sonucunda mahkeme itirazı haklı görerek, plan değişikliğini iptal etti.

"Çiller ailesi yönetimindeki şirkete ait arazi 3'üncü derece doğal sit alanı içerisinde yer alıyor. Kritik nokta. Dava açtığımız tarihte bu arazi şirketin kredi borçlarına karşılık Halkbank'a ipotek ettirilmişti. Şayet bu plan değişikliği geçseydi, arazi değerlenecek, milyonlarca dolarlık bir rant aktarımı gerçekleşecekti."

Tansu Çiller neden Murat Kurum'a destek açıkladı?



Nedeni çok açık:



Murat Kurum Bakanlığı döneminde Kilyos'ta Çiller ailesine ait bir şirketin yönetiminde olan arazinin imar planını değiştirerek, doğal SİT alanını ranta açtı.



İBB gereken davayı açtı ve plan değişikliği iptal… pic.twitter.com/2zRkdkiOrl — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) February 23, 2024

(AÖ)