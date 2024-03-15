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Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 15:30
 ~ Son Güncelleme: 15 Mart 2024 15:43
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İBB enerji işçilerinden 'insanca yaşayacak ücret' talebiyle eylem

DİSK/Enerji-Sen üyesi İstanbul Enerji A.Ş. işçileri, ücret artışı taleplerinin karşılanmaması halinde 18 Mart’ta İBB Saraçhane binası önünde olacak.

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Görseli Büyüt
İBB enerji işçilerinden 'insanca yaşayacak ücret' talebiyle eylem
Fotoğraf: DİSK/Enerji-SEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketi İstanbul Enerji A.Ş.’de çalışan DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (DİSK/Enerji-Sen) üyesi işçiler, dün (14 Mart) Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi, Bostancı Aydınlatma Şantiyesi ve Bayrampaşa Aydınlatma Şantiyesi’nde “Sefalet ücretlerine razı olmayacağız” diyerek oturma eylemi yaptı.

“İnsanca yaşayacak ücret” talep eden enerji işçileri, bugünkü mesailerine de protestoyla başladı. Enerji işçileri, iş araçlarının kornalarını çalarak şantiyelerden çıkış yaptı.

DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde iş bırakma eylemi yaparak 18 Mart Pazartesi günü İBB Saraçhane binası önünde olacaklar.

“İBB’de en az ücreti alan işçiler”

bianet’e konuşan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, sendika üyesi yaklaşık 220 enerji işçisinin bulunduğunu belirterek, “Toplu iş sözleşmesi için çoğunluğu sağladıktan sonra bakanlığa yetki başvurusunda bulunduk ama HAK-İŞ’e bağlı Enerji-İş Sendikası buna itiraz etti. Bundan dolayı da burada yeni bir toplu iş sözleşmesi düzeneği maalesef hayata geçebilecek bir durumda değil” dedi.

Keskin, HAK-İŞ döneminde yapılan toplu iş sözleşmesi sürecinde enerji işçilerinin ücretlerinin her seferinde tırpana uğradığını vurgulayan Keskin, “Geldiğimiz nokta itibariyle bu arkadaşlarımız, İBB’ye bağlı olup en az ücreti alan işçiler konumuna geldiler” diye konuştu.

“İnsanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz”

İstanbul Enerji’ye bağlı Silivri’deki Seymen Elektrik Üretim Santrali, Bostancı Aydınlatma Şantiyesi ve Bayrampaşa Aydınlatma Şantiyesi’nde dün (14 Mart) oturma eylemi yaptıklarını belirten Keskin, ‘insanca yaşayacak ücret’ taleplerinin karşılanmaması halinde 18 Mart’ta İBB önüne gideceklerini söyledi:

“İşverenle yaptığımız her görüşmede şunu söyledik: ‘Biz enerji işçisiyiz. Her yerin kendine ait, kendine özgü bir çalışma koşulu var. Enerji işçileri de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalarak çalışıyor. İnsanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz.’ Ama önerdikleri rakamlar yine sefalet ücreti seviyesinde kaldı. Dün üç ayrı şantiyede 24 saat oturma eylemi yaptık. Bugün de işyerlerinde kornalarla mesaiye başladı arkadaşlarımız. Pazartesi gününe (18 Mart) kadar da kendilerinden bu konuya dair çözüm üretmelerini bekleyeceğiz. Aksi takdirde de pazartesi günü bütün enerji işçileriyle beraber iş bırakıp hakkımız olanı alana kadar İBB’nin Saraçhane binası önünde olacağız.”

(VC)

disk/enerji-sen İBB enerji işçileri
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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/haber/enerji-iscileri-ibb-onunde-gecinemiyoruz-283229
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/haber/turkiye-hak-mucadeleleri-haritasi-283117
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