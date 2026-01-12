İBB ekipleri, Bebek Otel'de yıkıma başladı

İstanbul’daki Bebek Otel’e yönelik uyuşturucu soruşturması yalnızca yargı süreciyle sınırlı kalmadı; iktidar çevrelerinde bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Soruşturma kapsamında yapılan baskınlar ve ifadesi sızdırılan isimler üzerinden polemik yaşandı. Ayrıca İBB, oteldeki kaçak yapılara ilişkin yıkım işlemi başlattı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan 19 isimden biri olan otelin işletme müdürü Arif Altunbulak’ın ifadesinin sızdırılarak basına servis edilmesi, iktidara yakın isimleri karşı karşıya getirdi. Tartışmanın merkezinde, gazeteci Cem Küçük’ün sosyal medyada yaptığı paylaşım yer aldı.

"Burası muz cumhuriyeti mi?"

Küçük’ün, 28 Aralık 2025’te otelde bulunan herkesin kan, saç, idrar ve tırnak örneği vermesi gerektiğini savunmasına, eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci karşı çıktı. Birinci, "Burası muz cumhuriyeti mi?" diyerek Küçük’ü hedef aldı ve bu tür çağrıların iktidara zarar vereceğini savundu.

"Sen değil, iktidar zarar görecek"

Birinci, yaptığı açıklamada soruşturma sürecinde kamera kayıtları ve ifadelerin sızdırılmasına da tepki gösterdi. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na atıf yapan Birinci, bu tür sızıntıların "devletin namusunu" tehlikeye attığını, halkın devlete olan güvenini sarstığını ileri sürdü.

Birinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Arkadaşım, sen kafayı mı yedin? Burası muz cumhuriyeti mi? Sana bu selahiyeti kim veriyor? Bu mantığın nasıl sonuçlar doğuracağını sana anlatmayacağım. Çünkü bu konunun sonuçlarından sen değil iktidar zarar görecek. O söylediğin şeyler ne FETÖ döneminde oldu ne de 28 Şubat sürecinde. Kafayı mı yediniz? Otelde bulunan herkesten örnek alınması gerekir demek ne anlama geliyor?"

Tartışmayı ne başlattı?

Polemik, Cem Küçük’ün sosyal medyada yaptığı ve soruşturmanın kapsamının otelde bulunan herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesini isteyen paylaşımıyla başladı. Bu çağrı, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği ve hukuksuz uygulamalara kapı araladığı gerekçesiyle eleştirildi.

İBB’de yıkım işlemine başladı

Tartışmalar sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bebek Otel’de imara aykırı olduğu tespit edilen yapılarla ilgili yıkım işlemlerini başlattı. İBB ekipleri polis eşliğinde sabah saatlerinde otele giderek kaçak bölümlerin yıkımı için çalışma başlattı.

Ekiplerin yıkım çalışmaları devam ediyor.

Ne olmuştu? Bebek Otel’in sahibi Yıldırım ve genel müdürü Arif Altınbulak 7 Ocak’ta tutuklanmıştı. Hafta sonu da çok sayıda jandarma personeli tarafından baskın düzenlenmişti. Pek çok kişi gözaltına alınmıştı. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı’nda yer alan Bebek Otel'de imara aykırı yapılar nedeniyle yıkım kararı almıştı. Otel yönetiminin yaptığı itirazın ardından çıkan yürütmeyi durdurma kararı sonucunda yıkım işlemleri başlatılmadan durdurulmuştu. 28 Aralık tarihinde de kaçak yapılaşmanın tespit edildiği Bebek Otel izinsiz bir şekilde faaliyetlerine devam ediyordu. İBB ekipleri polis eşliğinde bu sabah oteldeki kaçak yapıların yıkılması için otele gitti ve yıkım işlemlerini başlattı.

(AB)