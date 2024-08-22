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Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 17:14
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 17:22
3 dk Okuma

İBB'den Vaniköy'deki kaçak yapıya suç duyurusu

Üsküdar Vaniköy sırtlarındaki kaçak inşaatın sosyal medyada gündem olmasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, modern mimariye sahip, iki katlı bir binayı gösteriyor. Bina, geniş cam cephelere sahip ve düz bir çatıya sahip. Yapı, büyük bir arazide inşa edilmiş gibi görünüyor ve çevresinde ağaçlar ve bitki örtüsü bulunuyor. Bina henüz tamamlanmamış, inşaat aşamasında olduğu anlaşılıyor. Binanın çevresinde işçiler tarafından kullanılan çeşitli malzemeler ve ekipmanlar yer alıyor. Zemin katın önünde merdivenlerin olduğu bir alan ve çeşitli inşaat malzemeleri görülebiliyor. Yapının mimarisi sade ve modern çizgilere sahip, büyük cam pencereler sayesinde iç mekanların oldukça aydınlık olması hedeflenmiş. Çevresindeki doğal bitki örtüsü ve ağaçlar, binaya organik bir hava katıyor.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Vaniköy'deki kaçak yapıyla ilgili Çevre Bakanlığı inceleme başlattığını duyurdu. İBB tarafından yapılan açıklamada ise inşaatın 16 Ağustos'ta mühürlendiği ve bakanlığa bilgi verildiği açıklandı.

Üsküdar Vaniköy sırtlarındaki kaçak inşaatın sosyal medyada gündem olmasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı.

Kurumlardan peş peşe açıklamalar yapıldı

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yazı gönderilmesine rağmen harekete geçilmediği iddia edildi. İBB, inşaatın 16 Ağustos'ta mühürlendiğini ve dava açıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya açıklamasında, "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" dedi.

“Mühürlendi"

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü ise Üsküdar Vaniköy’de gündeme gelen, mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili, yapı tatil tutanağı düzenlendiğini ve kaçak yapıların yıkılarak inşaat sahasının mühürlendiğini ifade etti: "İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi."

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü açıklaması şöyle:

"Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır. Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir."

“İnşaat faaliyetinin gündeme gelmesiyle birlikte yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların ruhsat talebinde bulunmadan yapıldığı belirtilen açıklamada: "Yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir."

Adalet Bakanı: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç  X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

Kurum: Yıkım talep ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir" dedi.

Kurum şu açıklamayı yaptı:

“İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir."

(EMK)

İBB Ekrem İmamoglu Vaniköy kaçak bina murat kurum Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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