İBB'den İstanbul tiyatro haritası

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), İstanbul Kültür Envanteri çalışmalarının ilki olan İstanbul Tiyatro Sahneleri çalışmasını yayınladı.

İstanbul Tiyatro Sahneleri Envanteri kapsamında, şehirdeki tiyatro sahnelerinin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak için hazırlanan; özel tiyatrolar, Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Merkezi sahnelerini içeren haritaya buradan ulaşılabiliyor.

İstanbul Tiyatro Sahneleri çalışmasının ilerleyen sürecinde, tiyatro sahnelerini daha görünür kılmak için haritanın dijitalleşmesi başta olmak üzere farklı çalışmalar da planlanıyor.

Tiyatro sahnelerinin envantere eklenmesi için buradaki formu doldurmak gerekli.

Envantere ulaşmak için burayı tıklayın. (AÖ)