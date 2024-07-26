İBB'den Işıkhan'a: Şirketlerimizin SGK'ye borcu 3,3 değil 2,4 milyar lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borcuna ilişkin açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin vergi ve SGK borcunun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, İBB şirketlerinin SGK borcunun 2,4 milyar TL, yani yaklaşık 72,7 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Ayrıca, 2019 yılında devralınan SGK borcunun 361 milyon TL, yani 63,3 milyon dolar olduğu ve personel sayısının 20 bin artmasına rağmen gecikmiş borcun yalnızca 9 milyon dolar arttığı vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu olan beş belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu açıklamış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3,3 milyar lira borcu olduğunu söylemişti.

(RT)