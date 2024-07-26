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Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 15:36
 ~ Son Güncelleme: 26 Temmuz 2024 16:03
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İBB'den Işıkhan'a: Şirketlerimizin SGK'ye borcu 3,3 değil 2,4 milyar lira

İBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ye 3,3 milyar lira prim borcu olduğu sözlerine yanıt verdi: "İBB’nin vergi ve SGK borcu yok. Şirketlerimizin SGK borcu 2.4 milyar TL."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB'den Işıkhan'a: Şirketlerimizin SGK'ye borcu 3,3 değil 2,4 milyar lira
*Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borcuna ilişkin açıklama yaptı.  

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin vergi ve SGK borcunun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, İBB şirketlerinin SGK borcunun 2,4 milyar TL, yani yaklaşık 72,7 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Ayrıca, 2019 yılında devralınan SGK borcunun 361 milyon TL, yani 63,3 milyon dolar olduğu ve personel sayısının 20 bin artmasına rağmen gecikmiş borcun yalnızca 9 milyon dolar arttığı vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu olan beş belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu açıklamış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3,3 milyar lira borcu olduğunu söylemişti.

(RT)

İBB
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