ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Nisan 2025 12:26
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2025 12:48
1 dk Okuma

İBB'den cenaze aracıyla mitinge gidildiği iddiasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP’nin Yozgat’taki mitingine insan taşıdığı iddia edilen aracın cenaze taşıdığını ve cenazenin ardından İstanbul'a döndüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, İBB'nin hizmet aracı görülüyor. Fotoğrafın önünde Yozgat Belediyesi yazılı bank yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB'ye ait cenaze nakil otobüsünün CHP’nin Yozgat’taki mitingine insan taşıdığı iddialarını yalanladı.

İBB'den yapılan açıklamada “Konu olan 34 ZC 7853 plakalı otobüs, İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın cenaze nakil hizmetinde kullanılan resmi bir araçtır” denildi.

Aracın 18 Nisan’da İstanbul’dan hareket ettiğini İBB, bir yurttaşın cenazesini 42 yakınıyla Yozgat’a gittiğini ve cenazenin ardından İstanbul’a döndüğünü söyledi.

İBB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu fotoğrafın, Saraykent çıkışındaki jandarma kontrol noktasında, aracımız durdurulduğu esnada çekildiği tespit edilmiştir. Bu fotoğrafın, sonrasında bazı troll hesaplar aracılığıyla organize şekilde sosyal medyada dolaşıma sokulması, belli çevrelerin algı operasyonuna açıkça zemin hazırlandığını göstermektedir.

“İBB, yurttaşlara kesintisiz ve ücretsiz cenaze hizmeti sunmaktadır. İstanbul dışındaki defin işlemleri için ambulans ve otobüs tahsisi yıllardır sürdürülen bir kamu görevidir.

“Kamu görevi yürüten bir cenaze aracının bu şekilde siyasete malzeme edilmesi, bir vatandaşımızın acısına ve kamu hizmetine saygısızlıktır. Bu organizasyonlu dezenformasyon sürecinde ihmali ya da dahli bulunan her kişi ve kurumla ilgili hukuki süreç derhal başlatılacaktır.”

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
İBB
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git