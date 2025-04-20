İBB'den cenaze aracıyla mitinge gidildiği iddiasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB'ye ait cenaze nakil otobüsünün CHP’nin Yozgat’taki mitingine insan taşıdığı iddialarını yalanladı.

İBB'den yapılan açıklamada “Konu olan 34 ZC 7853 plakalı otobüs, İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın cenaze nakil hizmetinde kullanılan resmi bir araçtır” denildi.

Aracın 18 Nisan’da İstanbul’dan hareket ettiğini İBB, bir yurttaşın cenazesini 42 yakınıyla Yozgat’a gittiğini ve cenazenin ardından İstanbul’a döndüğünü söyledi.

İBB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu fotoğrafın, Saraykent çıkışındaki jandarma kontrol noktasında, aracımız durdurulduğu esnada çekildiği tespit edilmiştir. Bu fotoğrafın, sonrasında bazı troll hesaplar aracılığıyla organize şekilde sosyal medyada dolaşıma sokulması, belli çevrelerin algı operasyonuna açıkça zemin hazırlandığını göstermektedir.

“İBB, yurttaşlara kesintisiz ve ücretsiz cenaze hizmeti sunmaktadır. İstanbul dışındaki defin işlemleri için ambulans ve otobüs tahsisi yıllardır sürdürülen bir kamu görevidir.

“Kamu görevi yürüten bir cenaze aracının bu şekilde siyasete malzeme edilmesi, bir vatandaşımızın acısına ve kamu hizmetine saygısızlıktır. Bu organizasyonlu dezenformasyon sürecinde ihmali ya da dahli bulunan her kişi ve kurumla ilgili hukuki süreç derhal başlatılacaktır.”