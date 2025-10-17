İBB'den alınan Gezi Parkı içindeki kafe ihaleye çıkarılıyor

Taksim’de 27 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi yapılmasına karar verilmesine karşı başlayan eylemlerle birlikte park, simge haline gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 2021 yılında alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Gezi Parkı'nın bir bölümü, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından "Kafe ve Çay Bahçesi" ihalesine çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı’nın mülkiyet ve kullanım hakkı, 12 Mart 2021’de İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Bu devir, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi gerekçe gösterilerek, 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı' adına tescil edilmişti.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, devrin hukuka aykırı olduğunu savunarak yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Ancak dava henüz sonuçlanmadan Vakıflar Müdürlüğü’nün kiralama ihalesine çıkması tartışmalara neden oldu.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 751 ada üzerindeki 1, 2, 3 ve 4 numaralı parselleri kapsayan 29 dönümlük alan, 2008 tarihli kanun değişikliğine dayanılarak vakfa geçirilmişti. Ancak İBB, söz konusu vakfın artık aktif olmadığını, parkın kamu malı niteliğini korunması gerektiğini savunmuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise Türkiye genelinde 1014 taşınmazın mazbut vakıflara devredildiğini, İstanbul’da da Gezi Parkı’nın yanı sıra Selimiye Kışlası, Pera Palas, Galata Kulesi, Ayasofya ve Süleymaniye camileri gibi 76 yapının devredildiğini açıklamıştı.