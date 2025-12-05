İBB davasında tahliye edilen 11 kişi, gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, aylardır cezaevinde bulunan ancak iddianamede yer almayan isimler hakkında yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda dün 19 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.

Bu isimlerden 7’sinin sabah saatlerinde cezaevinden tahliye olması beklenirken toplam 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Tahliye edilmediler

Savcılığın itirazı sonrası hakkında yakalama (gözaltı) kararı çıkarılan isimler şöyle: Çağatay Takaoğlu, Engin Gönül, Onur Gülin, Bulut Aydöner, Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Savaş Can, Fikri Murat Demir, Faruk Ceyhan, Arzu Can, Burak Arslan

CHP'den tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Günaydın'ın paylaşımı şöyle:

"İBB soruşturmasında tutuklanan, bugüne dek haklarında bir isnat olmayan ve iddianame de düzenlenmemiş olan 21 kişiden 19’u (Ekrem Başkan’ın iki şoförü hariç) dün tutukluluk incelemesinde serbest bırakılmışlardı. Aylarca süren tutukluluk sonrası verilen bu karardan yalnızca beş saat sonra, savcılığın itirazı üzerine, aynı sulh ceza hakimliği 11 kişi hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Bütün bu sürecin hukuk ve adaletle bir ilgisinin olmadığı açık. Kişi hürriyeti ve güvenliğinin açıkça ihlal edildiği bu süreç, yalnızca tutuklu ve aileleri açısından değil, Türkiye’yi hızla uygar dünyadan uzaklaştırıyor olması bakımından da çok vahimdir."

