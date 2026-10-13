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YT: Yayın Tarihi: 13.10.2026 16:04 13 Ekim 2026 16:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.10.2026 16:07 13 Ekim 2026 16:07
Okuma Okuma:  2 dakika

İBB davasında İmamoğlu’nun savunması yarın başlıyor

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının dört gün sürmesi planlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması yarın başlıyor
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Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu, 436 sanıklı İBB davasında ikinci celsenin 33’üncü günü başladı.

Evrensel'in haberine göre, ek iddianame kapsamında tutuklu sanıkların savunmalarının alındığı duruşmada, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş suçlamaları reddetti, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ise şirketin kâr amacıyla faaliyet gösterdiğini söyledi. İmamoğlu’nun savunmasına yarın başlaması bekleniyor.

Keleş: Somut bir bulgu yok

Duruşmada ek iddianame kapsamında ilk savunmayı tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Keleş, adının iddianamede eylemlerin başındaki şüpheliler arasında ve cezalandırılmasına yönelik kalıp ifadelerde geçtiğini söyledi.

Keleş, “Tek bir somut olay, tek bir somut bulgu yoktur. İddia makamı niyet okumalar üzerinden şahsıma suçlamalar yöneltmiştir” dedi.

İddianamede örgüt yapısı ve hiyerarşisine ilişkin somut bir tespit bulunmadığını savunan Keleş, “Bir örgütün varlığı iddiasını reddediyorum. Kimseyle aramda hiyerarşi ve emir talimat ilişkisi yoktur” diye konuştu.

İBB iştiraklerinden Ertan Yıldız’ın sorumlu olduğunu belirten Keleş, “Ek iddianamede deliller susuyor, bir beyan zinciri konuşmaya devam ediyor” dedi. Bazı sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanırken somut delillere dayanmayan beyanlarda bulunduğunu savundu.

Keleş’in avukatı Baran Kaya da ek iddianamede eylemlerin örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiğini gösteren delil bulunmadığını söyledi. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’ın serbest olduğunu hatırlatan Kaya, bunun eşit muamele ilkesine aykırı olduğunu savundu ve Keleş’in tahliyesini istedi.

Keleş’in diğer avukatı Nergiz İnce ise ana iddianamede belediye iştiraklerine ihale verilmesinin, ek iddianamede ise iştiraklere ihale verilmemesinin suçlama konusu yapıldığını belirtti.

Sukas: Şirket hayır kurumu değil

Keleş’in ardından tutuklu Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı. Duruşma gününün doğum gününe denk geldiğini söyleyen Sukas, “Umarım bir sonraki doğum günümde ailemin yanında olurum” dedi.

Ağaç AŞ’nin kamu kurumu ya da piyasa düzenleyici bir kuruluş olmadığını belirten Sukas, şirketin ticari faaliyetlerine dikkat çekti.

Sukas, “Şirket kâr amacı gütmektedir. Hayır kurumu değildir. Davada şirketin kâr etme amacı sorgulanmaktadır” diye konuştu.

Sukas’ın savunması ve sorgusu tamamlandıktan sonra mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Aranın ardından Sukas’ın avukatının beyanlarına geçilmesi bekleniyor.

İmamoğlu dört gün savunma yapacak

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının dört gün sürmesi planlanıyor. İmamoğlu’nun çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri sanık kürsüsüne çıkarak savunma yapması bekleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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