İBB davasında Aykut Erdoğdu savunma yaptı: 10 aydır cezaevindeyim, cezamı çektim

Aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 401 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde ilk savunmayı CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu yaptı.

Mahkeme heyeti tarafından kendisine yöneltilen suçlama okunduktan sonra savunması sorulan Erdoğdu, yaklaşık 10 aydır cezaevinde bulunduğunu ve bu sürenin tek kişilik hücrede geçtiğini söyledi.

Erdoğdu, “Ben 10 aydır cezaevindeyim. Varsa bir cezam çektim” dedi.

Savunmasında iddiaların dayanağı olarak gösterilen ifadeleri ve delilleri eleştiren Erdoğdu, Ertan Yıldız’ın adalete yardımcı olmak için değil, cezaevinden çıkmak amacıyla itirafçı olduğunu ileri sürdü.

“Ben 10 aydır hücredeyim”

Erdoğdu savunmasında, iddianamenin 4 bin sayfa olduğunu belirterek hazırlık için yeterli imkan verilmediğini söyledi.

“Yaklaşık 10 aydır tek başıma bir hücredeyim. 4 bin sayfalık bir iddianame var, binlerce sayfa eki var. Hücrede tek başımayım. Her gün çıktığımda çoraplarıma kadar aranıyorum. Bana bir DVD verildi, bilgisayarda inceleyebilmem için haftada iki saatlik süre tanındı. Toplamda sekiz saat. Sayın Başkan, neyi okuyayım? Hangi ekine bakayım?” dedi.

Savunmasını mahkeme salonunda aldığı el notlarıyla yaptığını söyleyen Erdoğdu, “Savunmam bunlar. Az önce aldığım el notlarıyla savunma yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“Delil yok”

Hakkındaki suçlamaların dört unsura dayandığını belirten Erdoğdu, bunların Ertan Yıldız’ın ifadesi, bir başka kişinin beyanı, baz kayıtları ve bir banka işlemi olduğunu söyledi.

İddiaları reddeden Erdoğdu, “Ben para taşımadım, çanta almadım. Böyle bir iddianız varsa bana somut bir delil gösterin” dedi.

Baz kayıtlarına ilişkin de açıklama yapan Erdoğdu, söz konusu otelin yıllardır kaldığı ve parti toplantıları yaptığı bir yer olduğunu, diğer kaydın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bulunduğunu söyledi.

“Kanun önünde eşitlik yok”

Savunmasında yargı sürecini de eleştiren Erdoğdu, kanun önünde eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini savundu.

“Ben AK Parti’nin milletvekili ve genel başkan yardımcısı olsaydım bu iddialarla tutuklanır mıydım? Herkesin vicdanına soruyorum” diyen Erdoğdu, davanın yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını söyledi.

Erdoğdu, “Bu dava artık benim davam değil, Ekrem İmamoğlu’nun davası da değil. Bu dava Türk milletinin davasıdır” ifadelerini kullandı.

Tahliye talebi

Tutukluluğunun sona erdirilmesini isteyen Erdoğdu, mahkemeye şu sözlerle seslendi:

“On aydır tek başıma hücredeyim. İnsan olarak günah değil mi Sayın Başkan? Eğer bir bedel ödenecekse ben ödeyeyim. Tahliyemi istiyorum."

(EMK)