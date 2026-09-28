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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 14:33 28 Eylül 2026 14:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 15:34 28 Eylül 2026 15:34
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İBB Davası’nda 88’inci gün: Gülten ailesi, gazetecilere imzalı kitap hediye etti

Tutuksuz sanıkların savunmalarının alındığı duruşmada ilk olarak Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan söz aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB Davası’nda 88’inci gün: Gülten ailesi, gazetecilere imzalı kitap hediye etti
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Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 57’si tutuklu 436 sanıklı İBB Davası’nın 88’inci duruşma günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

Duruşma öncesinde Pınar Gülten, tutuklu eşi Ramazan Gülten ile birlikte kaleme aldığı, kendi çizimleriyle hazırladığı ve cezaevinde dünyaya gelen kızları Maya için yazdığı “Müjde Kuşu Büyük Kavuşma” kitabını gazetecilere isimlerine özel imzalayarak hediye etti.

Tutuksuz sanıkların savunmalarının alındığı duruşmada ilk olarak Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan söz aldı.

ANKA’dan Çağatan Akyol’un haberine göre 18 yıllık belediyecilik deneyimini anlatarak savunmasına başlayan Cihan, 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduğunu, ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ise sürdürülebilir ulaşım alanında doktora yaptığını söyledi.

Cihan, belediyeciliği masa başında değil sahada öğrendiğini belirterek, 2008’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde şehir plancısı olarak çalışmaya başladığını, farklı kademelerde görev yaptıktan sonra 2011’de Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü olduğunu aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığı dönemde 129 belediye çalışanıyla birlikte yargılandığı davayı hatırlatan Cihan, “O kumpas davasından hepimiz pırıl pırıl, alnımız ak şekilde beraat ettik. O gün de hukuka güvendim, bugün de hukuka güveniyorum” dedi.

2020’de İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak görevlendirildiğini söyleyen Cihan, 20 Kasım 2023’e kadar bu görevini sürdürdüğünü belirtti. İstanbul’da ulaşım alanında çok sayıda projede görev aldığını anlatan Cihan, Tarihi Yarımada’daki Ordu Caddesi’nin yayalaştırılması, deniz taksi hizmetinin hayata geçirilmesi, yeni metro ve deniz hatlarının açılması ile Adalar’daki ulaşım sisteminin yenilenmesi gibi çalışmalarda görev aldığını söyledi.

Daha sonra İBB’deki görevinden istifa ederek doğduğu Hopa’ya döndüğünü ve belediye başkanı seçildiğini belirten Cihan, “İstanbul’da milyonlara hizmet etmek ve doğduğum kentte Hopa’nın bir sokağındaki insanın sorununu çözmek de aynı kamu hizmetinin bir parçasıdır” dedi.

Cihan, hakkındaki suçlamaların 18 yıllık kamu hizmeti anlayışıyla çeliştiğini söyledi. İhaleye fesat karıştırma, haksız menfaat sağlama, rekabeti engelleme ve gizli bilgileri paylaşma suçlamalarını reddetti.

Duruşma tutuksuz sanıkların beyanları ile devam etti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası ramazan gülten
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