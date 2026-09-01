İBB davasında 73. duruşma: Necati Özkan tahliyesini istedi

*Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz de savunma yaptı. Tutukluluk incelemelerinin perşembe günü yapılması bekleniyor.

*42 yıllık şirketini tasfiye ettiğini söyleyen Özkan tahliye istedi. KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, rüşvet ve irtikap suçlamalarının delilsiz olduğunu savunarak 16 aydır tutuklu olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

*Duruşmada tutuklu sanıklar savunma yaparak tahliye talep etti. İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, 532 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve örgüt üyeliği iddiasına karşı çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında ikinci celsenin 9. günü başladı. Bu hafta tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınırken, tutukluluk incelemelerinin perşembe günü yapılması bekleniyor. Duruşmada ilk olarak İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan savunma yaptı ve tahliyesini talep etti.

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen davada 53 tutuklu, 361 tutuksuz sanık bulunuyor. Duruşmanın bugünkü bölümünde Necati Özkan'ın ardından KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz savunma yaptı.

Özkan: 532 gündür özgürlüğümden mahrumum

Duruşmada ilk olarak söz alan Necati Özkan, yaklaşık 532 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek tutukluluğun artık tedbir olmaktan çıktığını söyledi.

Özkan, suçlandığı Eylem 13 kapsamında herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını belirterek, İstanbul Senin ve İBB Hanem uygulamalarına ilişkin hiçbir yazılım ya da veri projesinde görev almadığını söyledi.

Dosyada yer alan resmi belgelerde, İBB ve iştiraklerinin web ve mobil uygulamalarında veri erişimi, veri tabanı yönetimi ve siber güvenlik gibi alanlarda görev yapan yaklaşık 25 kişinin listesinin bulunduğunu belirten Özkan, kendi adının bu listede yer almadığını vurguladı.

Özkan, "Eylem 13 kapsamında kanun dışı veya ahlak dışı hiçbir faaliyetimin olmadığı heyetinizce görüldü" dedi.

Özkan ayrıca kendisine yöneltilen örgüt üyeliği suçlamasına da tepki gösterdi. İBB ve iştiraklerinde herhangi bir görevi, maaşı veya huzur hakkı bulunmadığını belirten Özkan, kendisinin seçim dönemlerinde iletişim ve kampanya çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

"Örgüt üyesi olsaydım iştiraklerinden bir menfaatim, huzur hakkı almam gerekmez miydi? Eşime, dostuma, akrabama iş veya ihale talep etmiş ve almış olmam gerekmez miydi?" diyen Özkan, dosyada bu yönde herhangi bir delil bulunmadığını savundu.

"42 yıllık şirketimi tasfiye ettim"

Tutukluluk sürecinde şirketini kapatma noktasına geldiğini belirten Özkan, çalışanlarının işlerine son verdiğini ve tazminatlarını ödediğini söyledi.

Özkan, "532 gün Sayın Başkanım... Suçsuz, günahsız, delilsiz, ispatsız 532 gün. Yazıktır. Gerçekten günahtır, ayıptır. Şirketimi, 42 yıllık şirketimi tasfiye ettim. Maksat hasıl oldu. Yeter artık. Gerçekten yeter. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özkan'ın avukatı Erkam Erdem de müvekkilinin tutukluluğunun devamını gerektirecek kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığını savundu. Erdem, özellikle Eylem 4 kapsamında ifade veren Adem Kameroğlu'nun anlatımlarının zaman içerisinde değiştiğini ve kendi içinde çelişkiler barındırdığını söyledi.

Erdem, Kameroğlu'nun ifadelerinin belgeler ve maddi olgularla örtüşmediğini belirterek, "Tutuklamanın zemini yok, kuvvetli suç şüphesi yok" dedi ve Özkan'ın tahliyesini talep etti.

Ali Kurt: "Benim dışımda kimse rüşvet istediğimi söylemedi"

Özkan'ın ardından KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt savunma yaptı. Kurt, hakkında yöneltilen rüşvet ve irtikap suçlamalarının somut delillerle desteklenmediğini savundu.

Kurt, kendisine para verdiği ileri sürülen Murat Erenler ile suç tarihinde herhangi bir baz veya HTS kaydının bulunmadığını belirterek, "Tüm taşeronlar çağrıldı. Bir kişi bile 'Ali Kurt benden para istedi' demedi" dedi.

KİPTAŞ'taki yönetici katının kamera ve ses kayıtlarıyla izlenen bir alan olduğunu belirten Kurt, burada elden para alışverişi yapıldığı iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledi.

Kurt ayrıca hakkında ifade veren kişilerin anlatımlarının birbirleriyle çeliştiğini savundu. Özellikle Adem Soytekin'in beyanlarına dikkat çeken Kurt, bazı sanıkların kendi ifadelerinde yalnızca Soytekin'in söylediklerini aktardığını söyledi.

"Ben işimi yaptığım için suçlanıyorum"

Kurt, KİPTAŞ'ın kiracısı Necmettin Şimşek'in tahliyesine ilişkin Eylem 29 kapsamında da suçsuz olduğunu savundu. Tahliye işleminin mahkeme kararına dayanılarak gerçekleştirildiğini belirten Kurt, kamu malını korumak amacıyla görevini yaptığını söyledi.

Kurt, "Ben işimi yapmışım, mahkeme kararını uygulamışım. Benim bu eylemlerle ne alakam var? Ben sadece KİPTAŞ Genel Müdürü'yüm ve işimi yapmışım" ifadelerini kullandı.

Pendik projesiyle ilgili suçlamaları da reddeden Kurt, projenin Kamu İhale Kanunu kapsamında olmadığını, KİPTAŞ'ın zarara uğratılmadığını, aksine projeden kâr elde edildiğini belirtti.

Kurt, "İddianameye göre KİPTAŞ suçtan zarar gören, yani müşteki konumunda. Ancak dosyadaki belgelerde herhangi bir zarar bulunmadığı, aksine kâr elde edildiği görülüyor" dedi.

Sağlık durumuna dikkat çekti

Tutukluluğunun sağlık koşulları üzerindeki etkisine de değinen Kurt, uzun süredir tedavi gerektiren bir rahatsızlığı bulunduğunu ve düzenli olarak ilaç kullandığını söyledi.

Cezaevi koşulları, beslenme ve stresin sağlık durumunu olumsuz etkileyebileceğini belirten Kurt, tutukluluğun yanı sıra banka hesapları üzerindeki blokelerin de kaldırılmasını istedi.

Kurt, 16 aydır tutuklu olduğunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek, ailesinden uzak kaldığını anlattı. Çocuklarının yaşadığı zorluklara da değinen Kurt, "Lütfen beni tahliye edin ve bir hafta sonra çocuklarımı okula ben götürebileyim" dedi.

Kurt, kendi eylemleri kapsamında yargılanan bazı kişilerin tutuksuz olduğunu belirterek, "Benim eylemlerim yönünden Eylem 27, Eylem 28, Eylem 30'da hepsinde tek tutuklu sanık benim. Bende nasıl bir tehlike var?" diye sordu.

Akyüz: "Mevzuatı bilmiyorum yanıtı aldım"

Ali Kurt'un ardından Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz savunma yaptı.

Akyüz, kendisi hakkında ifade veren Beyazlar İnşaat'ın sahiplerine sorgu sırasında ilgili mevzuatı sorduğunu, "Bilmiyorum" yanıtı aldığını belirtti.

Akyüz'ün ve avukatının beyanlarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.

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