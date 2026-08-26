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YT: Yayın Tarihi: 26.08.2026 16:48 26 Ağustos 2026 16:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.08.2026 16:56 26 Ağustos 2026 16:56
Okuma Okuma:  2 dakika

İBB davasında 70. gün: İmamoğlu’nun tahliye talebi için tarih belirlendi

Eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, milletvekilliği bittikten sonraki bir olay üzerinden nüfuz kullanmakla suçlandığını hatırlatarak hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB davasında 70. gün: İmamoğlu’nun tahliye talebi için tarih belirlendi
İBB davasında mahkeme salonu çok büyük olduğu için gazeteciler dürbün yardımıyla takip edebiliyor.
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Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 70. celsesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki Silivri duruşma salonunda görüldü. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin yönettiği duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Duruşmadan öne çıkanlar şöyle:

  • İmamoğlu için tahliye tarihi: Mahkeme heyeti, gelecek hafta 4 gün boyunca savunma alınmayacağını ve sanıkların tahliye taleplerinin dinleneceğini açıkladı. Liste sırasına göre her sanığa ve avukatına yarım saat süre tanınacak. İlgili sıralamaya göre Ekrem İmamoğlu’nun tahliye talebini 3 Eylül Perşembe günü mahkemeye sunması bekleniyor.
  • Gece yarısı gerilimi: Bir önceki oturumda, etkin pişmanlıktan yararlanan eski İBB İştirakler Sorumlusu Ertan Yıldız’ın çapraz sorgusu sırasında mahkeme başkanı ile avukatlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Hakimin soru sorma sürecini sonlandırması üzerine sanık avukatları duruşmayı terk ederken, Ekrem İmamoğlu da tepki göstererek "Kendi kendine yapsın savunmasını" sözleriyle salondan ayrıldı.
  • Avukatlardan usul tepkisi: Duruşmada söz alan avukat Hüseyin Ersöz, gece saat 01.00’e kadar süren maraton duruşmaların adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirtti. Ersöz, mahkeme başkanının geçmiş oturumlarda avukatlara yönelik kullandığı "Beğenmiyorsanız gidin" ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
  • Gazetecilerden "iftira" yanıtı: Soruşturma kapsamında "örgüte destek olmak" iddiasıyla yargılanan gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan savunma yaptı. Gizli tanık beyanlarına dayandırılan "elden para alma" iddialarını kesin bir dille yalanlayan gazeteciler, suçlamaların iftira olduğunu, dosyada baz kayıtları dışında hiçbir somut delil bulunmadığını belirterek beraatlerini talep etti.
  • Eski Milletvekili Aydoğan suçlamaları reddetti: Eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, milletvekilliği bittikten sonraki bir olay üzerinden nüfuz kullanmakla suçlandığını hatırlatarak hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dev iddianamede Ekrem İmamoğlu "örgüt elebaşı" olarak yer alırken; Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ve Murat Gülibrahimoğlu ise "örgüt yöneticisi" olmakla suçlanıyor.

İmamoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu zararına dolandırıcılık" ve "vergi kaçakçılığı" gibi çok sayıda suçlamadan toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Dava kapsamında görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için 35 yıldan 91 yıla, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için 30 yıldan 88 yıla, birleşen dosya sanığı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için ise 31 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Soruşturma boyunca 57 kişinin tahliye edilmesiyle birlikte davadaki tutuklu sayısı 53'e düşmüş durumda.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB dava çelişkileri İBB Davası ekrem imamoğlu
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