ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 12:21 30 Nisan 2026 12:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 13:36 30 Nisan 2026 13:36
Okuma Okuma:  3 dakika

İBB davasında 30. celse: Savcı, 9 sanığın tahliyesini istedi

Savcı, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB davasında 30. celse: Savcı, 9 sanığın tahliyesini istedi
Çizim: Tarık Tolunay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada 30. celse bugün Silivri’de görülüyor.

Duruşmalar, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülüyor. Yargılama Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda yapılıyor. Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.

Duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır bulundu.

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, İBB davası’nın 30. gününde duruşma savcısı ara mütalaasında tahliye taleplerini mahkemeye sundu.

Savcı, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etti.

Mahkeme Başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında diyaloglar

Duruşmada Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında geçen bazı diyaloglar şöyle:

  • Mahkeme Başkanı: “Ekrem Bey, daha önce de söz hakkı verilmeyeceğini belirttim.”
    Ekrem İmamoğlu: “Ama Sayın Başkan, herhangi bir duruşmada değiliz.”
    Mahkeme Başkanı: “Her duruşmanın usulü aynıdır.”
  • Mahkeme Başkanı: “Size özel bir ayrıcalık yapmamızı gerektirecek bir durum yok.”
    Ekrem İmamoğlu: “Ayrıcalığı iddianame yapmış zaten!”
  • Ekrem İmamoğlu: “Benim sizden talebim; burada insanların duygularını duymanız gerekiyor.”
    Mahkeme Başkanı: “Burada bulunan bütün sanıkların benzer duyguları var.”
  • Mahkeme Başkanı: “Söz hakkı size verirsem herkese veririm.”
    Ekrem İmamoğlu: “Benim sunacağım duygu bütünlüğü farklı.”
  • Mahkeme Başkanı: “Bu şekilde devam ederseniz salondan çıkartacağım sizi.”
    Ekrem İmamoğlu: “Bizim hukukumuzu niye almıyorsunuz Sayın Başkan!”
  • Mahkeme Başkanı: “Bu dava her şekilde yürür.”
    Ekrem İmamoğlu: “Siz niye almıyorsunuz?”
  • Mahkeme Başkanı: “Talebinizi dile getirdiniz, uygun görmedik. Bu usulle devam edeceğiz.”
    Ekrem İmamoğlu: “Karar değiştirebilirsiniz, bu doğaldır.”

Duruşmada tahliye kararları ihtimali gündeme gelirken, daha önce 2 Nisan’daki 15. celsede bazı sanıklar hakkında tahliye kararı verilmişti. Bu nedenle 30. celse, yargılama sürecinde kritik duruşmalardan biri olarak değerlendirildi.

Yoğun katılım nedeniyle salonda zaman zaman yer sıkıntısı yaşandı. İzleyici sıraları tamamen dolarken, bazı tutuklu yakınlarının ayakta kaldığı, girişlerde yoğunluk oluştuğu gözlendi. Önceliğin tutuklu yakınlarına verilmesi yönünde yapılan çağrı sonrası bazı katılımcılar yerlerini ailelere bıraktı.

Duruşma sırasında sanıklar ile tanıklar arasında yöneltilen sorularda şirket bağlantıları, madencilik faaliyetleri ve çeşitli ticari ilişkiler gündeme geldi. Şirketlerdeki görev tanımlarının suçlamalarla ilişkilendirilmesine yönelik itirazlar da savunmalarda öne çıktı.

İBB davasında 24. gün: İmamoğlu'ndan "Her şeyi Ekrem'e bağlama" tepkisi
20 Nisan 2026
İBB davasında 24. gün: İmamoğlu’ndan “Her şeyi Ekrem’e bağlama” tepkisi
20 Nisan 2026
İnan Güney'in dosyası İBB davasıyla birleştirildi
7 Nisan 2026
İnan Güney’in dosyası İBB davasıyla birleştirildi
7 Nisan 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası ekrem imamoğlu İBB dava çelişkileri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İBB davasında 19. gün: Mahkemede “rüşvet” iddialarına uygulamalı anlatım
9 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-19-gun-mahkemede-rusvet-iddialarina-uygulamali-anlatim-318532
İBB davasında 18. gün sona erdi
8 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-18-gun-sona-erdi-318467
İBB davasında 17. gün: İmamoğlu ve savcı arasında gerginlik
7 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-17-gun-imamoglu-ve-savci-arasinda-gerginlik-318435
İnan Güney’in dosyası İBB davasıyla birleştirildi
7 Nisan 2026
/haber/inan-guneyin-dosyasi-ibb-davasiyla-birlestirildi-318422
İBB davasında beşinci hafta: İmamoğlu adil yargılama çağrısı yaptı
6 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-besinci-hafta-imamoglu-adil-yargilama-cagrisi-yapti-318382
İBB davasında 18 kişi hakkında tahliye kararı
2 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-18-kisi-hakkinda-tahliye-karari-318289
İBB davası: Elif Güven, “hastaneye götürüleceği” söylenerek ambulansla adliyeye götürüldü
2 Nisan 2026
/haber/ibb-davasi-elif-guven-hastaneye-goturulecegi-soylenerek-ambulansla-adliyeye-goturuldu-318282
İBB davasında hukuki tartışma: Etkin pişmanlık nasıl uygulandı?
2 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-hukuki-tartisma-etkin-pismanlik-nasil-uygulandi-318270
Sayfa Başına Git