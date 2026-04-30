İBB davasında 30. celse: Savcı, 9 sanığın tahliyesini istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada 30. celse bugün Silivri’de görülüyor.

Duruşmalar, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülüyor. Yargılama Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda yapılıyor. Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.

Duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır bulundu.

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, İBB davası’nın 30. gününde duruşma savcısı ara mütalaasında tahliye taleplerini mahkemeye sundu.

Savcı, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etti.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında geçen bazı diyaloglar şöyle:

Duruşmada tahliye kararları ihtimali gündeme gelirken, daha önce 2 Nisan’daki 15. celsede bazı sanıklar hakkında tahliye kararı verilmişti. Bu nedenle 30. celse, yargılama sürecinde kritik duruşmalardan biri olarak değerlendirildi.

Yoğun katılım nedeniyle salonda zaman zaman yer sıkıntısı yaşandı. İzleyici sıraları tamamen dolarken, bazı tutuklu yakınlarının ayakta kaldığı, girişlerde yoğunluk oluştuğu gözlendi. Önceliğin tutuklu yakınlarına verilmesi yönünde yapılan çağrı sonrası bazı katılımcılar yerlerini ailelere bıraktı.

Duruşma sırasında sanıklar ile tanıklar arasında yöneltilen sorularda şirket bağlantıları, madencilik faaliyetleri ve çeşitli ticari ilişkiler gündeme geldi. Şirketlerdeki görev tanımlarının suçlamalarla ilişkilendirilmesine yönelik itirazlar da savunmalarda öne çıktı.