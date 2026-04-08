İBB davasında 18. gün

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB davası 18’inci gününde devam ediyor. Dava beşinci haftaya girdi. Toplam 414 sanık yargılanıyor. Sanıkların 92’si tutuklu.
Duruşmalar, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülüyor. Yargılama Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda yapılıyor.
Bugün, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğdu ve avukatlarının savunması alınacak. Erdoğdu’nun ardından İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz’ın savunmasına geçilecek.
Mahkeme 2 Nisan’da tutukluluk incelemesi yaptı. 18 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında Kadriye Kasapoğlu da yer aldı.
Öte yandan İnan Güney hakkındaki iddianame ana dosya ile birleştirildi. Bu birleşme sonrası davadaki toplam sanık sayısı 414’e yükseldi.
İBB davasında 17. gün: İmamoğlu ve savcı arasında gerginlik
7 Nisan 2026
İBB davası: Elif Güven, “hastaneye götürüleceği” söylenerek ambulansla adliyeye götürüldü
2 Nisan 2026
(EMK)