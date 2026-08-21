İBB davasında 13 saati aşan duruşmalara itiraz

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İBB davasında, duruşmaların sabah başlayıp gece yarısına kadar sürmesi mahkemeye taşındı.

Sanık Arif Gürkan Alpay’ın avukatı Ahmet Kemal Kumkumoğlu, 20 Ağustos tarihli dilekçesinde duruşma düzenine ilişkin itirazlarının karara bağlanmasını istedi. Dilekçede, 20 Ağustos saat 00.30 sıralarında sözlü olarak yapılan itirazlar hakkında ara karar kurulmadığı belirtilerek taleplerin ayrı ayrı ve gerekçeli biçimde karara bağlanması talep edildi.

Oturum 13 saati aştı

Dilekçeye göre 18 Ağustos’taki duruşma saat 10.28’de başladı, 23.36’da sona erdi. Böylece oturum aralar dahil 13 saati aştı. 19 Ağustos’taki duruşmanın da gece yarısından sonraya uzadığı belirtildi.

Mahkeme başkanının günde yaklaşık 20 sanığın sorgusunun yapılmasını ve sanık savunmalarının eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasını planladığı aktarıldı. Avukat Kumkumoğlu, bu çalışma düzeninin yaklaşık altı hafta boyunca devam edebileceğine dikkat çekti.

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Silivri’deki koşullara dikkat çekildi

Duruşmalar, Silivri’deki ceza infaz kurumları kampüsünde bulunan 2 bin 295 kişi kapasiteli salonda yapılıyor.

Dilekçede, tutuklu sanıkların bekletildiği bölümde yaklaşık 50 kişiye bir tuvalet düştüğü, sanıkların uzun süre sandalyelerde beklediği ve temel ihtiyaçlara erişimde sorun yaşadığı öne sürüldü.

Avukatlar, gazeteciler ve sanık yakınlarının da duruşmaların geç saatlere uzaması nedeniyle kantin ve kafeteryadan yararlanamadığı, savunma avukatlarına ayrılmış bir baro odasının bulunmadığı belirtildi.

Duruşmaların gece yarısında veya daha sonra sona ermesi halinde katılımcıların İstanbul’daki evlerine saat 02.00 civarında ulaşabildiği, aynı sabah saat 10.00’da yeniden duruşmaya katılmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

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“Fiziksel dayanıklılık sınavına dönüşemez”

Dilekçede duruşmaların ne zaman biteceğinin önceden bilinmemesi de adil yargılanma hakkı açısından eleştirildi.

Kumkumoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 190’ıncı maddesinde düzenlenen duruşmanın kesintisizliği ilkesinin, oturumların kişilerin fiziksel dayanıklılığını sınayan bir sürece dönüşmesine gerekçe olamayacağını savundu.

Gece yarısına kadar devam eden duruşmaların hâkim, savcı, avukat ve sanıkların dosyadaki delilleri sağlıklı biçimde değerlendirme kapasitelerini etkileyebileceği belirtildi.

Gece alınan ifadeler için “yorma yasağı” itirazı

Dilekçede CMK’nin 148’inci maddesinde ifade alma ve sorgu sırasında yasaklanan yöntemlerden biri olan “yorma” hükmüne de dikkat çekildi.

Sabah erken saatlerde cezaevinden çıkarılan, gün boyunca yeterli dinlenme ve yemek olanağı bulamayan bir sanığın gece yarısına doğru savunma yapmasının veya diğer sanık ve tanıklara soru yöneltmesinin kişinin özgür iradesi açısından sorun yaratabileceği savunuldu.

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OHAL dönemi uygulamalarına yapılan atıfa itiraz

Dilekçede, mahkeme başkanının sözlü itirazlar sırasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan yargılamalarda da duruşmaların geç saatlere kadar sürdüğünü belirttiği aktarıldı.

Savunma ise 2016-2018 arasındaki olağanüstü hâl dönemindeki uygulamaların bugünkü yargılamaya gerekçe oluşturamayacağını ileri sürdü. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15’inci maddesi kapsamında yaptığı derogasyon bildirimini 2018’de geri çektiği hatırlatılarak bugün olağanüstü hâl bulunmadığı belirtildi.

Savunmanın talepleri

Kumkumoğlu mahkemeden duruşmaların günlük makul bir süreyle sınırlandırılmasını ve “gece vakti” başlamadan sona erdirilmesini istedi.

Duruşmaların hangi gün yapılacağı, başlama ve öngörülen bitiş saatleri ile hangi sanıkların hangi gün dinleneceğinin en az bir hafta önceden açıklanarak UYAP üzerinden ilgililere bildirilmesi de talepler arasında yer aldı.

Dilekçede ayrıca tutuklu sanıkların bekleme koşullarının iyileştirilmesi, duruşma süresince kafeterya ve baro odasının açık tutulması ve geceye uzayan oturumlarda sanıklar, avukatlar ve diğer katılımcıların yiyecek ve sıcak içeceğe erişiminin sağlanması istendi.

(NÖ)