İBB Davası: "Savunmam kısa ama haklılığım 4 bin sayfa eder"

İmamoğlu: Ben sizi tehdit mi ettim?
Adem Kameroğlu’nun savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu söz aldı. İmamoğlu, ısrarla “Ben sizi tehdit ettim mi?” diye sordu.
Kameroğlu, “Sizin direkt tehdidiniz söz konusu değil, fakat işlerin ağırdan alınmaması için biz iyi geçinmek için bunları yapmak zorunda idik. Sizler bize baskı yaptınız demedim ben, orayı düzeltelim isterseniz. Biz bunu yapmak zorunda olduğumuzu hissettik” yanıtını verdi.
Ekrem İmamoğlu’nun ardından Necati Özkan söz aldı ve “İfadenizi değiştire değiştire geliyorsunuz. Benden teklif aldınız. Bunun karşılığında sizden aldığım daireleri bizzat bana siz gezdirdiniz” dedi.