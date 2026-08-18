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YT: Yayın Tarihi: 18.08.2026 11:07 18 Ağustos 2026 11:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.08.2026 12:19 18 Ağustos 2026 12:19
Okuma Okuma:  1 dakika

İBB Davası: "Savunma hakkım elimden alındı"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin Yeni Duruşma Salonu'nda, 66. gününde devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB Davası: "Savunma hakkım elimden alındı"
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11:52

"Savcılık 'bir isim söyle' dedi"

Avukat İsmail Emre Telci, Hasan İmamoğlu'na yönelik 3 daire iddiasını Beyaz'a sordu. Telci'nin, "Dairelerin ne zaman alındığını hatırlıyor musunuz?" sorusuna Beyaz "Kayıtlarda vardır, hatırlamıyorum" dedi. Bunun üzerine Telci, "Hasan İmamoğlu yalnız mı geldi daireleri almaya? Tuncay Yılmaz tanıdık geliyor mu?" sorusunu yöneltti. Beyaz, "Hatırlamıyorum, savcılık bir isim söyle dedi ben de Tuncay bu işleri yapıyor diye onun ismini verdim" dedi.

Seyfi Beyaz'ın "Savcılık isim ver dedi, Tuncay Yılmaz'ın adını verdim" demesi üzerine Tuncay Yılmaz'ın avukatı Ali Kemal Yıldız, "Savcı sizden ismi nasıl istedi?" diye sordu. Beyaz, "Ben biliyorum da söylemiyorum gibi bir ortam oldu" dedi. Yıldız ise, "Suçsuz bir insanı suçladınız, bilmiyorum diyebilirdiniz" ifadelerini kullandı. Beyaz bunun üzerine, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olan Tuncay Yılmaz'la ilgili "Ama işlerini o yapıyordu" dedi. Avukat Yıldız ise, "İş yapmak başka, suç işlediğini söylemek başka" diye konuştu.

Seyfi Beyaz, Hasan İmamoğlu’na yönelik üç daire verildiğini iddia ederek Tuncay Yılmaz’ın adını vermişti. Avukat sorgusu sırasında ise hatırlamadığını, savcılığın bir isim söyle dediğini, kendisinin de Tuncay’ın adını verdiğini söyledi.
11:26

İmamoğlu söz aldı

Etkin pişmanlıktan yararlanan Seyfi Beyaz sanık kürsüsüne geldi. Beyaz, hakkında 3 suçlama olduğunu belirtti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyaz’ın iskan için para verdiği iddiasına değindi ve “2022’de para verip iskan aldığınızı söylemişsiniz fakat iskanı 3 yıl önce almışsınız. Bu konuda ne diyorsunuz?” diye sordu. Beyaz, “10 senelik bir mevzu. Şu an teyit edemem” dedi.

Çalık, Beyaz'ın "10 senelik mevzu" sözlerine karşılık "Başkası mı yaşadı Seyfi Bey, ben sizin ifadenizden okudum" dedi. Çalık ayrıca Beyaz'a, "6. ifadenizde iskan için Hasan İmamoğlu'na daire devredildi demişsiniz. Kardeşiniz Muzaffer Beyaz ise ruhsat için demiş. İskan mı ruhsat mı?" diye sordu. Beyaz ise, "Ne fark eder, ha iskan ha ruhsat" dedi. Bunun üzerine Çalık, "40 yıllık inşaatçısınız, çok yazık, iskan nedir, ruhsat nedir bu farkı bilmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz aldı. İmamoğlu, "Savunma hakkım elimden alındı.18 yıllık ticari ilişkimiz var, aramızda aile sofraları olmuştur. Ben bu sürede sizinle hiç pazarlık yaptım mı? Siz beni 'Canım yandı' diyerek hiç ziyaret ettiniz mi?" diye sordu. Beyaz İmamoğlu'na, "Pazarlık yapmadınız, ziyaret etmedim" yanıtlarını verdi.

11:12

Tutuksuz iş insanı Seyfi Beyaz savunma yapıyor

Duruşmayı izlemek için gelen gazetecilerin salon girişinde basın kartları kontrol edildi. Kart üzerindeki QR kod okutuldu ve kartı olmayan gazetecilerin salona girişi jandarma personeli aracılığıyla engellendi. Kartı olmayan gazeteciler, izleyici kısmına ya da basın odasına yönlendirildi.

İBB Davası: “Burada artık göstermelik yargılama bile yapılmıyor“
İBB Davası: “Burada artık göstermelik yargılama bile yapılmıyor“
17 Ağustos 2026

İmamoğlu’nun da salonda hazır bulunduğu duruşmada ilk olarak tutuksuz iş insanı Seyfi Beyaz savunma yapıyor.

(FY)

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