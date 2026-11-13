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YT: Yayın Tarihi: 13.11.2026 00:51 13 Kasım 2026 00:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.11.2026 01:33 13 Kasım 2026 01:33
Okuma Okuma:  3 dakika

İBB Davası: Pehlivan ve Türker dahil 8 kişi için tahliye kararı

"İBB Davası" 3. duruşmasının son gününde, savcının 46 tutuklunun tamamının tutuklu kalması talebine karşın 8 tahliye kararı verildi. İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan ve Medya AŞ Genel Müdürü Türker de tahliye kararı verilenler arasında. Duruşma 4 Ocak 2027'ye ertelendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB Davası: Pehlivan ve Türker dahil 8 kişi için tahliye kararı
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ve Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker/Kolaj: bianet.org
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  • İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasının 109'uncu gününde açıkladığı ara kararla, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in de aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.
  • Silivri'deki duruşma salonunda görülen davanın 3. duruşmasının son gününde savcı, 46 tutuklu sanığın tamamının tutukluluğunun sürmesini talep etmişti. Tahliye edilenler arasında ayrıca Fatoş Ayık, Onur Aldı, Murat Or, iş insanları Serhat Kapki ve Ahmet Köksal ile kantar sorumlusu Volkan Ateş yer aldı.
  • Pehlivan, savunmasında iddianamenin kendisini İmamoğlu'nun avukatı olduğu için cezalandırmak istediğini söylemişti. Türker ise yaklaşık 20 aylık tutukluluğu boyunca tehdit edildiğini ve çıplak aramaya maruz bırakıldığını ileri sürmüştü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bu iddiaları asılsız olarak nitelemiş, İçişleri Bakanlığı ise soruşturma başlatmış, ancak sonuç açıklanmamıştı.
  • Karar sonrası 436 sanıklı davada tutuklu sayısı 38'e düştü. İmamoğlu'nun tutukluluğu sürecek. İmamoğlu salondan ayrılırken "adalet dışarda" dedi. Bir sonraki duruşma 4 Ocak 2027'de başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 109'uncu gününde ara kararını açıklayan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ve Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türkerîn de aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Silivri'de, Marmara Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülen davanın 3. duruşmasının son gününde, tutuklu sanıkların tahliye talepleri karara bağlandı. Duruşma savcısı, 46 tutuklu sanığın tamamının tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme ara karar için duruşmaya bir saat ara verdi.

İmamoğlu, salondan ayrılırken izleyicilere şöyle seslendi:

“Daha önce de söylediğim gibi, adalet dışarda.”

Mehmet Pehlivan'ın da aralarında olduğu sekiz kişiye tahliye

Mahkeme heyeti aranın ardından 8 tutuklunun tahiliyesi kararını açıkladı. Tahiye edilenlerin adları ve statüleri şöyle:

  • Mehmet Pehlivan: Ekrem İmamoğlu'nun avukatı

  • Fatoş Pınar Türker: Medya AŞ Genel Müdürü

  • Fatoş Ayık: Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü

  • Onur Aldı: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı

  • Murat Or: Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın Özel Kalem Müdürü

  • Serhat Kapki: İş insanı

  • Ahmet Köksal: İş insanı

  • Volkan Ateş: Cebeci Maden Sahası kantar sorumlusu

Pehlivan: “İddianame İmamoğlu'nun avukatı olmakla cezalandırılmamı istiyor"

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 11 Kasım'daki savunmasında, mesleki faaliyetlerinin suçlama konusu yapıldığını söylemişti:

“Bu iddianame beni İmamoğlu'nun avukatı olmakla cezalandırılmamı istiyor.”

Pehlivan, başka müvekkilleri söz konusu olduğunda suçlanmadığı avukatlık faaliyetlerini İmamoğlu için yapmış olmasının suç sayıldığını söyleyerek tahliyesini istemişti.

Fatoş Pınar Türker: “Yapan utansın, ben utanmıyorum”

Tahliye edilen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker de, yaklaşık 20 ay süren tutukluluğu boyunca kendisine yöneltilen suçlamalara karşı kendisini savunurken, suçlamaları kabul etmesi için tehdit edildiğini ve insanlık dışı muameleye tabi tutulduğunu açıklamıştı.

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in savunmasının tamamı
"GÖZALTINDA POLİS CİNSEL ORGANINI AÇ DEDİ"
Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in savunmasının tamamı
10 Haziran 2026

Türker, Hazirandaki duruşmada, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sırasında çıplak aramaya maruz bırakıldığını ve bir savcının kendisini çocuklarını kaybetmekle tehdit ettiğini ileri sürmüş; yaşadıklarını anlatırken salondaki kadınlara dönerek şöyle demişti:

“Yapan utansın, ben utanmıyorum.”

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 10 Haziran'daki açıklamasında AA'nın haberine göre, "Gözaltı sürecindeki tüm işlemlerin Anayasa, ilgili mevzuat, insan hakları ve yargısal denetime açık usullere uygun olarak yürütüldüğü"nü ve "Türker'in iddialarının asılsız ve gerçek dışı olduğunu" ileri sürmüştü.

Ancak İçişleri Bakanlığı emniyetin bu yalanlamasının ardından, iddialarla ilgili mülkiye ve polis müfettişleri görevlendirip soruşturma başlattı. Bugüne kadar soruşturmanın sonucu açıklanmadı.

Türker, 11 Kasım'daki son savunmasında da dosyada dinlenen yaklaşık 500 sanık, tanık ve müşteki arasında kendisinin usulsüzlük yaptığını ya da kişisel menfaat sağladığını söyleyen tek bir kişi bulunmadığını savundu.

Emniyet sorgusunda, kendisine suçlama yöneltilen 22 ihalenin tamamının Kültür AŞ'ye ait olduğunu; oysa kendisinin Medya AŞ Genel Müdürü olduğunu belirterek, iki şirketin sorumluluklarının birbirine karıştırıldığını söyledi.

Duruşma 4 Ocak'a ertelendi

Mahkemenin ara kararıyla 436 sanıklı davada tutuklu sayısı 46'dan 38'e düştü. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Davanın bir sonraki duruşması 4 Ocak 2027'de başlayacak.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası ekrem imamoğlu Fatoş Pınar Türker Mehmet Pehlivan tahliye
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