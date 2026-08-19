İBB Davası: "Ne için burada olduğumu bilmiyorum"

"İnsan öncesinde bir bakar ChatGPT'ye sorar"
İsmet Koyun: "İstanbul Senin programına casusluk programı yüklemişiz. Bunu kim iddia ediyorsa ispatlamak zorunda. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu yapan adamın gerizekalı ya da manyak olması lazım. Ben ne Hüseyin Gün'ün ne Murat Ongun'u gördüm İstanbul Senin için."
Necati Özkan: "2019'dan bu yana herhangi bir örgüte şahitliğiniz oldu mu?"
Koyun: "Hayatımda bir defa 18 yaşında bir örgüte üye olacaktım sonra kardeş kavgasına dahil olmayayım diye Almanya'ya gittim."
Koyun: "Birisi bir kuyuya taş attı, çıkartmaya çalışıyoruz. Bu iş casusluğa kadar vardı. Bu iftirayı yazan ve yazdıranlar verileri ABD ve Almanya'ya göndermekle suçluyor. Böyle bir sistem mümkün mü? Ben anlamıyorum bu işten. Kursam burada değil, dünyada kurardım."
İtirafçı Erol Naim Özgüner'in avukatı Zeki Karaarslan: "USOM raporu alt platform kullandığınızı söylüyor."
Koyun: "Raporda öyle bir şey yok. Erol Bey'e sorun, data onun elindeydi. Öyle sorular soruyorsunuz ki, insan öncesinde bir bakar ChatGPT'ye sorar. 20 dolarınızı ben vereyim."