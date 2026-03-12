İBB Davası'nda dördüncü gün

Aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 107'si tutuklu 401 sanığın yargılandığı “yolsuzluk” davasının ilk duruşması dördüncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başladı.

Davada şimdiye kadar Aykut Erdoğdu, Bulut Aydöner, Sırrı Küçük savunma yaptı. Bugün davada, Ümit Polat savunma yapıyor.

Ümit Polat, iddiaları kabul etmediğini söylüyor.

Ayrıca, tutuklulardan Fatih Keleş’in avukatı, başka bir avukatın müvekkiline itirafçı olması konusunda baskı yaptığını suç duyurusu yaptıklarını söyledi. Mahkemeden suç duyurusunu kabul etmesini istedi. İsmi geçen avukatın başka sanıklara da itirafçı olması yönünde baskı yaptığı söyleniyor.

