ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.03.2026 09:33 12 Mart 2026 09:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.03.2026 10:57 12 Mart 2026 10:57
Okuma Okuma:  1 dakika

GÜNCELLENİYOR

İBB Davası'nda dördüncü gün

Davada şimdiye kadar Aykut Erdoğdu, Bulut Aydöner, Sırrı Küçük savunma yaptı. Bugün davada, Ümit Polat savunma yapıyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
İBB Davası'nda dördüncü gün
Çizim: Tarık Tolunay - Kolaj: bianet

Aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 107'si tutuklu 401 sanığın yargılandığı  “yolsuzluk” davasının ilk duruşması dördüncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Özel, bianet’e konuştu: Sandığı yok sayarlarsa bu meydanlardan dağılmayız
Özel, bianet’e konuştu: Sandığı yok sayarlarsa bu meydanlardan dağılmayız
Bugün 08:00
45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başladı.

Davada şimdiye kadar Aykut Erdoğdu, Bulut Aydöner, Sırrı Küçük savunma yaptı. Bugün davada, Ümit Polat savunma yapıyor.

Ümit Polat, iddiaları kabul etmediğini söylüyor.

Ayrıca, tutuklulardan Fatih Keleş’in avukatı, başka bir avukatın müvekkiline itirafçı olması konusunda baskı yaptığını suç duyurusu yaptıklarını söyledi. Mahkemeden suç duyurusunu kabul etmesini istedi. İsmi geçen avukatın başka sanıklara da itirafçı olması yönünde baskı yaptığı söyleniyor.

Özel, bianet’e konuştu: Sandığı yok sayarlarsa bu meydanlardan dağılmayız
Özel, bianet’e konuştu: Sandığı yok sayarlarsa bu meydanlardan dağılmayız
Bugün 08:00

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB Davası aykut erdoğdu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
İBB davasında üçüncü gün: Savunmalar sürüyor
11 Mart 2026
/haber/ibb-davasinda-ucuncu-gun-savunmalar-suruyor-317585
İBB davasının ilk gününden notlar
10 Mart 2026
/yazi/ibb-davasinin-ilk-gununden-notlar-317547
Mahkemeden İBB davasına kısıt: 25 gazeteci, sanık başına 3 avukat
3 Mart 2026
/haber/mahkemeden-ibb-davasina-kisit-25-gazeteci-sanik-basina-3-avukat-317306
"CHP'nin kurultay davası İBB davası ile birleştirilsin" talebine ret
24 Şubat 2026
/haber/chp-nin-kurultay-davasi-ibb-davasi-ile-birlestirilsin-talebine-ret-317044
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İBB davasında üçüncü gün: Savunmalar sürüyor
11 Mart 2026
/haber/ibb-davasinda-ucuncu-gun-savunmalar-suruyor-317585
İBB davasının ilk gününden notlar
10 Mart 2026
/yazi/ibb-davasinin-ilk-gununden-notlar-317547
Mahkemeden İBB davasına kısıt: 25 gazeteci, sanık başına 3 avukat
3 Mart 2026
/haber/mahkemeden-ibb-davasina-kisit-25-gazeteci-sanik-basina-3-avukat-317306
"CHP'nin kurultay davası İBB davası ile birleştirilsin" talebine ret
24 Şubat 2026
/haber/chp-nin-kurultay-davasi-ibb-davasi-ile-birlestirilsin-talebine-ret-317044
diğer yazıları
Özel, bianet’e konuştu: Sandığı yok sayarlarsa bu meydanlardan dağılmayız
Bugün 08:00
Özel, bianet’e konuştu: Sandığı yok sayarlarsa bu meydanlardan dağılmayız
Cezaevinde bile dayanışmadan vazgeçmedi: Iraz Bayrak en çok denizi özledi
11 Mart 2026
Cezaevinde bile dayanışmadan vazgeçmedi: Iraz Bayrak en çok denizi özledi
İBB DAVASI'NDA 2. GÜN
Aykut Erdoğdu savunma yaptı: Kanun önünde eşitlik yok
10 Mart 2026
Aykut Erdoğdu savunma yaptı: Kanun önünde eşitlik yok
İBB DAVASI'NDA 2. GÜN
Duruşma bugün sona erdi: Bu iş başından beri siyasidir
10 Mart 2026
Duruşma bugün sona erdi: Bu iş başından beri siyasidir
İBB davasının ilk gününden notlar
10 Mart 2026
İBB davasının ilk gününden notlar
Sayfa Başına Git