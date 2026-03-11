ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.03.2026 08:13 11 Mart 2026 08:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.03.2026 10:48 11 Mart 2026 10:48
Okuma Okuma:  1 dakika

İBB Davası'nda 3. gün

Bugün sanıkların ve her bir sanık için 3 avukatın savunma yapması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İBB Davası'nda 3. gün
Çizim: Tarık Tolunay

Aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 107'si tutuklu 401 sanığın yargılandığı  “yolsuzluk” davasının ilk duruşması bugün (ikinci gün) İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki (Slilivri) mahkeme salonunda görülen duruşmaların 45 gün sürmesi bekleniyor.

45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başlandı. Duruşmanın ilk gününde mahkeme heyeti başkanı izleyicilerin salondan çıkartılmasını istedi. İkinci gün (dün) yargılananlardan Aykut Erdoğdu savunmasını yaptı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu da konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi
8 Mart 2026
Ekrem İmamoğlu salondan çıkartıldı, duruşma yarın devam edecek
İBB DAVASI BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu salondan çıkartıldı, duruşma yarın devam edecek
9 Mart 2026
Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının tam metni
İBB DAVASI
Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının tam metni
10 Mart 2026

İBB Davası ekrem imamoğlu ekrem imamoğluna soruşturma
ilgili haberler
İBB DAVASI'NDA 2. GÜN
Aykut Erdoğdu savunma yaptı: Kanun önünde eşitlik yok
10 Mart 2026
/haber/aykut-erdogdu-savunma-yapti-kanun-onunde-esitlik-yok-317575
İBB davasının ilk gününden notlar
10 Mart 2026
/yazi/ibb-davasinin-ilk-gununden-notlar-317547
İBB DAVASI'NDA İLK GÜN
Özgür Özel: Mahkeme heyetiyle ilgili ciddi soru işaretleri var
9 Mart 2026
/haber/ozgur-ozel-mahkeme-heyetiyle-ilgili-ciddi-soru-isaretleri-var-317511
Mahkemeden İBB davasına kısıt: 25 gazeteci, sanık başına 3 avukat
3 Mart 2026
/haber/mahkemeden-ibb-davasina-kisit-25-gazeteci-sanik-basina-3-avukat-317306
