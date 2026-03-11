İBB Davası'nda 3. gün

Aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 107'si tutuklu 401 sanığın yargılandığı “yolsuzluk” davasının ilk duruşması bugün (ikinci gün) İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki (Slilivri) mahkeme salonunda görülen duruşmaların 45 gün sürmesi bekleniyor.

45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başlandı. Duruşmanın ilk gününde mahkeme heyeti başkanı izleyicilerin salondan çıkartılmasını istedi. İkinci gün (dün) yargılananlardan Aykut Erdoğdu savunmasını yaptı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu da konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi

