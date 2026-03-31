İBB Davası'nda 13. gün: Tahliye talepleri dinlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada 407 sanığın yargılandığı duruşma 12. celseye girdi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda yargılamayı sürdürüyor.

45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu 'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başladı.

Dosyada 107 tutuklu ve 5 müşteki sanık yer alıyor. Duruşma bu hafta perşembe gününe kadar, savunması henüz alınmayan tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleriyle devam edecek.

Mahkeme heyeti bu hafta içinde sanık avukatlarının beyanlarını dinleyecek ve tutuklu sanıkların durumunu inceleyecek. Hafta sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından perşembe günü bazı sanıklar hakkında tahliye kararı çıkabileceği belirtiliyor.

