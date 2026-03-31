ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.03.2026 08:50 31 Mart 2026 08:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.03.2026 10:46 31 Mart 2026 10:46
Okuma Okuma:  1 dakika

GÜNCELLENİYOR

İBB Davası'nda 13. gün: Tahliye talepleri dinlenecek

Dosyada 107 tutuklu ve 5 müşteki sanık yer alıyor. Duruşma bu hafta perşembe gününe kadar, savunması henüz alınmayan tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleriyle devam edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB Davası'nda 13. gün: Tahliye talepleri dinlenecek
Çirim: Tarık Tolunay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada 407 sanığın yargılandığı duruşma 12. celseye girdi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda yargılamayı sürdürüyor.

45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başladı.

Dosyada 107 tutuklu ve 5 müşteki sanık yer alıyor. Duruşma bu hafta perşembe gününe kadar, savunması henüz alınmayan tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleriyle devam edecek.

Mahkeme heyeti bu hafta içinde sanık avukatlarının beyanlarını dinleyecek ve tutuklu sanıkların durumunu inceleyecek. Hafta sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından perşembe günü bazı sanıklar hakkında tahliye kararı çıkabileceği belirtiliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB Davası Murat Çalık resul emrah şahan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git