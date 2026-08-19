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YT: Yayın Tarihi: 19.08.2026 10:43 19 Ağustos 2026 10:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.08.2026 17:51 19 Ağustos 2026 17:51
Okuma Okuma:  1 dakika

İBB Davası: "İBB ile çalışmaya başladığımda, başkan Erdoğan'dı"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin Yeni Duruşma Salonu'nda, 67. gününde devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB Davası: "İBB ile çalışmaya başladığımda, başkan Erdoğan'dı"
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17:41

"Çalıştığınız sürede bir örgüt gördünüz mü?"

İtirafçı Erol Naim Özgüner, Ekrem İmamoğlu'nun yıllardır kullanılmayan telefonunu evinde saklamadığını, muhafaza ettiğini söyledi.

İtirafçı Erol Naim Özgüner'in ardından Ekrem İmamoğlu söz aldı.

İmamoğlu: "Benim telefonumu neden evinizde sakladınız?"

Özgüner: "Saklamadım, muhafaza ettim"

İmamoğlu: "Bu telefon 6-7 yıl önce kullandığım sonra da özel kaleme yönlendirilmiş bir cihazdır."

İmamoğlu'nun Özgüner'e soru sorduğu sırada mahkeme başkanı müdahale etti, "Böyle soru sorulamaz, sanığı baskı altına almaya çalışıyorsunuz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, itirafçı Erol Naim Özgüner'e: "Çalıştığınız sürede bir örgüt gördünüz mü? Bir örgüte üye misiniz?"

Özgüner: "Örgüte var veya yok diyemem. Ama ben bir örgüt üyesi değilim."

15:50

"İnsan öncesinde bir bakar ChatGPT'ye sorar"

İsmet Koyun: "İstanbul Senin programına casusluk programı yüklemişiz. Bunu kim iddia ediyorsa ispatlamak zorunda. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu yapan adamın gerizekalı ya da manyak olması lazım. Ben ne Hüseyin Gün'ün ne Murat Ongun'u gördüm İstanbul Senin için."

Necati Özkan: "2019'dan bu yana herhangi bir örgüte şahitliğiniz oldu mu?"

Koyun: "Hayatımda bir defa 18 yaşında bir örgüte üye olacaktım sonra kardeş kavgasına dahil olmayayım diye Almanya'ya gittim."

Koyun: "Birisi bir kuyuya taş attı, çıkartmaya çalışıyoruz. Bu iş casusluğa kadar vardı. Bu iftirayı yazan ve yazdıranlar verileri ABD ve Almanya'ya göndermekle suçluyor. Böyle bir sistem mümkün mü? Ben anlamıyorum bu işten. Kursam burada değil, dünyada kurardım."

İtirafçı Erol Naim Özgüner'in avukatı Zeki Karaarslan: "USOM raporu alt platform kullandığınızı söylüyor."

Koyun: "Raporda öyle bir şey yok. Erol Bey'e sorun, data onun elindeydi. Öyle sorular soruyorsunuz ki, insan öncesinde bir bakar ChatGPT'ye sorar. 20 dolarınızı ben vereyim."

15:05

"Bunu yapamam, etik olmaz"

Dünyada ve Türkiye'de birçok markaya güvenlik sistemi sattığını söyleyen Koyun, "Böyle bir adam alnına silah dayasalar böyle bir işe girmez. Benim ömrümü verdiğim şeyle beni suçluyorlar" dedi.

Mahkeme başkanı Koyun'un savunması sırasında araya girdi: "Farkındayım hayal kırıklığı yaşamışsınız ama buraları geçelim.”

Koyun, hakkında 3 rapor olduğunu ve bu raporlarda bilgi sızıntısı bulgusunun yer almadığını da sözlerine ekledi.

İBB'ye yaptığı projede 10 milyonun üzerinde zararı olduğunu ifade eden Koyun, "Ben Cumhurbaşkanı'yla aynı masada yemek yemiş insanım." dedi.

Koyun'un savunması bittikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan söz aldı.

Özkan, Koyun'a "Proje bittikten sonra tanıtımı için bir araya geldik. Ben size, bunu yapamam etik olmaz, başka ajanslarla çalışın dedim, doğru mu?" diye sordu. Koyun, "Doğrudur" yanıtını verdi.

14:54

"Gurur duyulması gereken yerde şimdi buradayım"

KOBİL adlı firmanın sahibi olan Koyun, İBB'yle ilk iş yapmaya başladığı tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğunu söyledi: "Akbil projesini yaptım. Erdoğan, projeyi bizzat takip etmiştir. E - Devlet projesini yaptım. Bu ülke için birçok teknoloji geliştirdim. Gurur duyulması gereken yerde şimdi buradayım. Çok ağrıma gidiyor."

14:45

Ara sona erdi

Ara sona erdi, duruşma başladı. İtirafçı sanıklardan Naim Erol Özgüner ve Ertan Yıldız da duruşma salonundaki yerini aldı. İsmet Koyun savunmasına başladı.

Koyun, “Ne için burada olduğumu bilmiyorum. Hüseyin Gün’ü ömrümde görmedim. Sözde İBB ile bir iş yapmış ama benim bundan haberim yok” dedi.

13:34

Duruşmaya öğlen arası verildi

Erhan Ünal'ın ardından eski AK Parti Milletvekili Vahit Kiler'in ağabeyi tutuksuz sanık Nahit Kiler sanık kürsüsüne geldi. Kiler, belediye için kreş yaptırdığını belirtti. İnşaatı iş yoğunluğu nedeniyle Adem Soytekin'e ait Asoy İnşaat'a yaptırdığını ifade eden Kiler'in savunmasının ardından Mehmet Murat Çalık söz aldı ve "Ben maddi menfaatim için sizden para istedim mi?" diye sordu.

Kiler, "Benden hiç para istemediniz, kreş yapımı için şirkete yönlendirdiniz" dedi. Çalık ayrıca, "İddia makamının rüşvet pazarlığı yapıldı dediği tarihte ben cezaevindeydim. Nahit Bey ancak Adalet Bakanlığı'nın izniyle gelip benimle pazarlık yapabilir" dedi.

Nahit Kiler'in savunmasının ve sorgusunun ardından mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası verdi. Mahkeme başkanı, tutuksuz sanıkların savunmalarını ve sorgularını eylül sonunda bitireceklerini, günde en az 20 kişiyi dinleyeceklerini ifade etti.

12:38

"Bana öyle anlatıldı, duyduklarım bu şekildeydi"

Metin Gül'ün ardından Erhan Ünal'ın savunması ve sorgusuna geçildi. Ünal, "West Side'ın iskan sürecinde Adem Soytekin'e 3 milyon 540 bin lira ödendi diye biliyorum. Para Adem'de mi kaldı başkasına mı gitti bilmiyorum" dedi.

Ünal ayrıca, "Mehmet Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu ile bu proje kapsamında bir görüşmem olmadı" dedi.

Mahkeme başkanı, Erhan Ünal'a "Projede 4 daire Hasan İmamoğlu'na devredilmiştir. Karşılığında da ödeme alınmamıştır. Böyle olmuş diyorlar' demişsin. Bu ne demek?" diye sordu.

Ünal, "Ortakların olduğu ortamda duydum, bir bilgim yoktur" yanıtını verdi. Duruşma savcısı da 4 daire devrine ilişkin soru sordu. Ünal, "Ben sonradan duydum efendim. Hiçbir bilgim yok" dedi.

Hakim ve savcının ardından Mehmet Murat Çalık, "Size 22 günde inşaat ruhsatı vermişiz. Bunu çok büyük bir gecikme olarak mı görüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Ünal, "Bana öyle anlatıldı. Duyduklarım bu şekildeydi" diye konuştu.

12:09

"Hukuka aykırı talepte bulunur muydu"

Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya Gül'e, "Beni arayıp 2 milyon TL istediler demişsiniz. O konu ne?" sorusunu yöneltti. Gül, "Bizim muhasebeden böyle bir şey geldi sonra iptal oldu" yanıtını verdi.

Kaya, "Müvekkilim sizden hukuka aykırı bir talepte bulunur muydu?" sorusunu yöneltti. Gül, "Hayır, bizim muhatabımız Adem Soytekin'di. O da bize çok yakın olduğu içindi. Yoksa bizim işlerimizi takip eden mühendislerimiz ve mimarlarımız var" dedi.

11:54

"Sizden kişisel bir talebim oldu mu?"

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Sizden kişisel bir talebim oldu mu?" diye sordu. Metin Gül, "Hayır olmadı" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan söz alarak, Metin Gül'e "Geçmişte sizinle çalıştığımız ilk projeden itibaren benimle ilgili bir şikayetiniz oldu mu?" diye sordu. Gül, "Hayır, aksine çalışmanız çok mutlu etmişti bizi" dedi. 

11:42

"Mahrem bir durum vardı"

İBB protokol memuru Özgür Türkmen'in savunması ve sorgusuna geçildi. Duruşma savcısı, İmamoğlu'nun programlarında kameraların bantlanıp bantlanmadığını sordu. Türkmen, "O bir kere oldu. Yapma sebebim, ekibin oraya yetişememesiydi. Kıyafet değişimi olacaktı, mahrem bir durum vardı. Kamera Ekrem Başkan'ın kişisel kullanım alanının açısındaydı o nedenle kapattım" dedi. Türkmen, "Bana bu konuda bir talimat gelmedi, bu zaruri bir prosedürdür" ifadelerini de kullandı.

10:47

Tutuksuz sanıkların savunmaları devam edecek

İBB Davası devam ediyor. Tutuksuz sanıkların savunmaları ve sorguları devam edecek.

İBB Davası: "Savunma hakkım elimden alındı"
İBB Davası: "Savunma hakkım elimden alındı"
18 Ağustos 2026

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti salonda yerlerini almasının ardından duruşma başladı. Sanık kürsüsüne ilk olarak tutuksuz sanık Emin Türe çıktı.

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