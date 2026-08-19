İBB Davası: "İBB ile çalışmaya başladığımda, başkan Erdoğan'dı"

"Çalıştığınız sürede bir örgüt gördünüz mü?"
İtirafçı Erol Naim Özgüner, Ekrem İmamoğlu'nun yıllardır kullanılmayan telefonunu evinde saklamadığını, muhafaza ettiğini söyledi.
İtirafçı Erol Naim Özgüner'in ardından Ekrem İmamoğlu söz aldı.
İmamoğlu: "Benim telefonumu neden evinizde sakladınız?"
Özgüner: "Saklamadım, muhafaza ettim"
İmamoğlu: "Bu telefon 6-7 yıl önce kullandığım sonra da özel kaleme yönlendirilmiş bir cihazdır."
İmamoğlu'nun Özgüner'e soru sorduğu sırada mahkeme başkanı müdahale etti, "Böyle soru sorulamaz, sanığı baskı altına almaya çalışıyorsunuz" dedi.
Ekrem İmamoğlu, itirafçı Erol Naim Özgüner'e: "Çalıştığınız sürede bir örgüt gördünüz mü? Bir örgüte üye misiniz?"
Özgüner: "Örgüte var veya yok diyemem. Ama ben bir örgüt üyesi değilim."