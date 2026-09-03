İBB Davası / Gürkan Akgün: “Haksız bilirkişi raporuna göre tutukluluk kararı verilecekse gerekçesi açıklansın”

Gürkan Akgün: “Şahsi olarak ben değil, bulunduğum makam suçlu ilan edildi”
İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada yaptığı savunmada, hakkında yöneltilen suçlamaların kişisel bir delile dayanmadığını belirterek, “Şahsi olarak ben değil, bulunduğum makam suçlu ilan edilmiştir” dedi.
Akgün, iddianamenin Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve Reklam Yönetim Müdürlüğü başlıklı bölümünde kendisine çeşitli eylemler üzerinden suç isnat edildiğini belirtti. Ancak bu bölümde adı geçen sanık, tanık, gizli tanık ve müşteki ifadelerinin hiçbirinde isminin geçmediğini söyledi.
Hakkındaki suçlamaların dayanağının yalnızca kamu görevi olduğunu ifade eden Akgün, şöyle konuştu:
“Burada bahsi geçen firmalarla bırakın ticari ilişkiyi, herhangi bir şekilde tanışıklığım ve görüşmem dahi olmamıştır. HTS baz kayıtlarında, MASAK raporlarında veya başka herhangi bir dokümanda hakkımda tek bir tespit, bana yönelik tek bir bulgu dahi yoktur. Burada yer almamın yegâne sebebi yapmış olduğum kamu görevi ve idareciliktir. Dolayısıyla şahsi olarak ben değil, bulunduğum makam suçlu ilan edilmiştir.”
“Hesabı verilemeyecek tek kuruş yok”
Akgün, görev yaptığı dönemde gerçekleştirilen ihalelerin mevzuata uygun olduğunu savundu. İhalelerde herhangi bir baskı, gizli belge paylaşımı ya da hile unsuru bulunmadığını belirten Akgün, “Hesabı verilemeyecek tek kuruş yok. Tüm bu ihaleler mevzuata uygun yapıldı. Kimse baskı altında kalmadı” dedi.
Hakkındaki suçlamalarda kullanılan bilirkişi raporlarını da eleştiren Akgün, raporları hazırlayan kişilerin resmi bilirkişi olmadığını, bakanlık çalışanları olduğunu söyledi.
Akgün, raporlarda hem maddi hem de hukuki hatalar bulunduğunu belirterek, “Bunları hâlâ gerekçe olarak kullanıyorlar. Bilirkişi raporunun haksızlığı ortadayken bu bilirkişi raporuna göre tutukluluk devam kararı verecekseniz bunun gerekçeli kararının açıklanmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Sayıştay incelemelerinde bulgu çıkmadı”
İBB’de yaklaşık 20 yıldır idarenin sağlıklı işlemesi amacıyla benzer uygulamaların sürdürüldüğünü belirten Akgün, söz konusu işlemlerin Sayıştay tarafından da incelendiğini ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi.
Akgün, “Bazı iddialar tutarsız ve somut delil yoktur. İBB’de 20 yıldır süreklilik arz edecek şekilde idarenin sağlıklı işlemesi için benzer tüm ihalelerde mali yükümlülükler istemiştir. Bunlar Sayıştay’da incelendi ve bulgu olmadı” dedi.
“19 Mart sonrası suç gibi ilan edilemez”
Savunmasında soruşturma ve yargılama sürecinde eşitlik ilkesinin zedelendiğini de belirten Akgün, benzer encümen kararlarına imza atan bazı AKP’li meclis üyelerinin yargılanmadığını söyledi.
Akgün, “Daha önce suç olmayan unsurlar 19 Mart sonrası suç gibi ilan edilemez. Bütün suçlamalar aklanmıştır. Soruşturma ve yargılama aşamasında hukukun temel eşitlik ilkesi zedelendi. Aynı encümelerin benzer kararlarına imza atan AKP meclis üyeleri yargılanmadı” diye konuştu.
Akgün, hakkındaki “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasını da reddederek savunmasını, “İhaleye fesat karıştırma suçu yoktur. Bu tamamen kurgudur” sözleriyle tamamladı.