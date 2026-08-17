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YT: Yayın Tarihi: 17.08.2026 09:52 17 Ağustos 2026 09:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.08.2026 22:13 17 Ağustos 2026 22:13
Okuma Okuma:  1 dakika

İBB Davası: “Burada artık göstermelik yargılama bile yapılmıyor“

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin Yeni Duruşma Salonu'nda, 65. gününde devam edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB Davası: “Burada artık göstermelik yargılama bile yapılmıyor“
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22:09

İmamoğlu'nun savunma yapmasına izin verildi

İBB Davası'nın ikinci celsesinde avukat Hasan Fehmi Demir'in talebi üzerine ilk duruşmada savunma hakkı kısıtlanan Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmasına izin verildi. Ancak İmamoğlu'nun savunma yapması için tarih verilmedi. Duruşmanın ikinci celseninin ikinci oturumu yarın (18 Ağustos'ta) devam edecek.

17:31

"30 milyon doları bilmiyorum"

Kendisinin tutuklanmasına rağmen kardeşi Bulut Aydöner'in kaçmadığını, Serbülent Danış isimli şüphelinin firariyken ifadeye gidip ev hapsine alındığını belirten Aydöner, "Aklına bir şeyler geldi, bizim hikayemiz böyle başladı" dedi. Aydöner'in savunmasının ardından sorgusuna geçildi. Baki Aydöner savunmasında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 30 milyon dolar aldığı iddiasına da değindi ve "Parti çalışmaları dışında bir araya gelmişliğim yoktur. İddia edilen benzin istasyonunda da bir araya gelmedim. 30 milyon doların hacmini de, arabaya nasıl sığacağını ve nasıl nakledileceğini de bilmiyorum" dedi.

16:13

Sorgular başladı

Tutuksuz sanıkların savunmaları ve sorguları başladı. Sanık kürsüsüne ilk Mehmet Şahin çıktı. Şahin, Adem Soytekin'le eskiden beri tanışıklığının olduğunu, aralarında 19 Mart'tan önce geçen telefon görüşmesinin İBB dosyasına dair olmadığını savundu. Şahin, 19 Mart'tan önce İBB soruşturmasından haberdar olmadığını ileri sürdü.

Mehmet Şahin'in ardından Ayşe Hitchins'in savunmasına geçildi. Hitchins, yurtdışında yaşadığını, Necati Özkan'la lise arkadaşı olduğunu, bir ev satın alırken kendisine danıştığını ve bunun dışında herhangi bir konudan haberdar olmadığını belirtti. Hitchins, “Ben niye buradayım bilmiyorum. Yurt dışında yaşıyoruz. Buraya geldiğimiz zamanlar için bir tane ev satın aldık. Onun haricinde ne diyeceğimi de bilmiyorum. Konuyla hiçbir ilgim yok, beraatimi istiyorum” dedi.

Hitchins'in savunmasının ardından eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in savunması başladı. Özkan, savunmasının uzun olacağını söyledi. Mahkeme başkanı "Makul sürede yapın" dedi.

16:02

Özel'den tepki: Zulümleri artsın ki sonları tez gelsin

İBB Davasını izleyen Özgür Özel, duruşma hakimine tepki gösterdi.

(Hakim) Benim uygun gördüğüm gün, saatte benim ön gördüğüm kadar savunma yapacaksın diyor. Bu rezaletin dik alasıdır. Ayrıca bu meşhur yeni büyük duruşma salonunda ilk gün bugün. Seyircilerden dürbün getirenler var. Çünkü mahkeme salonunda seyircilerle sanıklar arasında bir futbol sahasından daha fazla mesafe var. Burada artık göstermelik bir yargılama bile yapılmıyor. Bize nerden kini varsa izlemeye geldiğimizde engelleme ile karşılaştık. Önümüze bariyer çekmişler. Başkan öyle talimat verdi diyor. Sessizce duruşmayı izlemeye gelmiş aileye zulmediliyor. Bu başkan kim? Cürmü kadar yer yakar. İlk Ergenekon Davası’nda mahkemeyi yöneten kişiye demiştim sizi teesüf ediyorum diye… Şimdi de diyorum. Ergenekon hâkimi ile aynıdır şu an ki hakim. Şimdi buradaki hâkimi HSK’ya mı şikayet edelim başında Akın Gürlek var. Kimi kime şikâyet edeyim? Hepimizin hakkını hukukunu milletimize emanet ediyoruz. Zulümleri artsın ki sonları tez gelsin.

15:35

Ara sonra erdi, savunmalar alınacak

Mahkemenin verdiği bir saatlik ara sonra erdi. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Duruşmayı başlatan mahkeme başkanı, tutuksuz sanık savunmalarıyla başlanacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun savunmasını da uygun bir zamanda alacaklarını açıkladı.

13:28

Duruşmaya 1 saat ara verildi

Avukatlar yeni duruşma salonunun oturma düzeni başta olmak üzere, sanıklarla avukatları arasındaki uzak mesafe ve izleyicilerin kürsüye uzak kalmasına itiraz etti.  Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten'in avukatı Hüseyin Ersöz, salondaki tavandan sarkıtılan ve masalarda bulunan mikrofonların ses kaydı yapıp yapmadığını sordu. Mahkeme başkanı taleplerle ilgili karar vermek için duruşmaya 1 saat ara verdi.

12:49

Bugün savunmalar alınmayacak

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanıkların listesinin daha önce belirlenmemesi nedeniyle bugün savunma almayacaklarını ifade etti.

12:17

İBB Davası başladı

Sanıklar duruşma salonuna getirildi. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salona girdiği sırada akışlarla karşılandı. Mahkeme heyeti de yerini almasının ardından duruşma başladı. İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, müvekkiline savunma hakkının verilmesini aksi halde adil yargılanma hakkının ihlal edileceğini belirtti.

İBB Davasının görüldüğü yeni duruşma salonu/AA

İBB Davası, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki yeni duruşma salonunda yapılıyor. Duruşma salonu, 555 sanık, 1268 avukat, 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişilik kapasiteye sahip.

Bina, tünel (bodrum), zemin ve 1. kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşurken, yapı 11 bin 549,25 metrekare alana sahip. Betonarme ve kompozit çelik sistemle inşa edilen binanın 160 metrekare alana sahip bodrum katında, sanık koridoru ve merdiven bulunuyor.

12:03

Özgür Özel'den açıklama

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesi açıklama yaptı.

"Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı. Kendisi 'Savunma yapmak istiyorum' dediği halde bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti aksi takdirde 'Susma hakkınızı kullandık kabul edeceğiz' demişlerdi. Bırakın Türkiye siyasi tarihinin en kritik duruşmalarından birinde, bu Türkiye'de 972 tane ilçenin herhangi bir tanesindeki bir adliye binasında herhangi basit bir davada uygulandığında verilecek ilk karar bozma kararıdır. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyoruz. Kendine güvenen bir savcı, kendine güvenen bir hakim, adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı, demek ki o kadar berbat durumdalar, o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik.”

11:51

Salona girişler başladı

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler duruşma salonundaki yerini aldı. Davanın ikinci celsesinin tutuksuz sanıkların savunmaları ve sorgularıyla devam etmesi bekleniyor.

11:15

X-Ray’de silah sinyali iddiası

Duruşmanın saat 10.00’da başlaması beklenirken X-Ray cihazında bir çantada silah olduğuna dair sinyal alındığı iddiası üzerine avukat, basın ve diğer izleyicilerin yeniden güvenlik kontrolünden geçirildi. Binaya giriş çıkışlar durduruldu.

09:55

İlk celsede neler yaşandı?

İBB Davasında tutukluların savunmalarını yaptığı ilk celse 9 Mart’ta başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve duruşmaya ara verildiği dava 8 Temmuz’da tamamlandı. Yargılama 107’si tutuklu 402 sanıkla başlarken, Beyoğlu dosyasının ana davayla birleştirilmesiyle tutuklu sayısı 110’a, toplam sanık ise 414’e yükseldi. Yargılama boyunca verilen tahliye kararlarıyla tutuklu sanık sayısı 53’e düştü.

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi veren 4 sanığın mahkemede beyanlarından geri çekti. Sanıklar, tahliye vaadiyle yönlendirildiğini ve baskı altında kaldığını öne sürdü. 

Çıplak arama iddiası

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, gözaltında çıplak aramaya maruz bırakıldığını, savcılık sürecinde baskı gördüğünü öne sürdü. Türker’in iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çok sayıda tutuklu sanık da savunmalarında cezaevindeki fiziki ve psikolojik koşulları, uzun tutukluluğun kendileri ve aileleri üzerindeki etkilerini anlattı.

İmamoğlu’na soruşturma

İlk soruşturma, İmamoğlu’nun 30 Mart’ta bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlarından açıldı. 

İBB davasının 6 Nisan’daki duruşmasında, “Bu dosyada tek suç örgütü var, o da iddia makamıdır” sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan ikinci soruşturma başlatıldı. 

İlk celsenin tamamlandığı 8 Temmuz’da ise İmamoğlu’nun, “Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım” sözleri üzerine “kamu görevlisini tehdit” suçundan üçüncü kez soruşturma başlatıldı. 

Üç soruşturma da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldı.

(FY)

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