İBB Davası: “Burada artık göstermelik yargılama bile yapılmıyor“

İlk celsede neler yaşandı?
İBB Davasında tutukluların savunmalarını yaptığı ilk celse 9 Mart’ta başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve duruşmaya ara verildiği dava 8 Temmuz’da tamamlandı. Yargılama 107’si tutuklu 402 sanıkla başlarken, Beyoğlu dosyasının ana davayla birleştirilmesiyle tutuklu sayısı 110’a, toplam sanık ise 414’e yükseldi. Yargılama boyunca verilen tahliye kararlarıyla tutuklu sanık sayısı 53’e düştü.
Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi veren 4 sanığın mahkemede beyanlarından geri çekti. Sanıklar, tahliye vaadiyle yönlendirildiğini ve baskı altında kaldığını öne sürdü.
Çıplak arama iddiası
Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, gözaltında çıplak aramaya maruz bırakıldığını, savcılık sürecinde baskı gördüğünü öne sürdü. Türker’in iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çok sayıda tutuklu sanık da savunmalarında cezaevindeki fiziki ve psikolojik koşulları, uzun tutukluluğun kendileri ve aileleri üzerindeki etkilerini anlattı.
İmamoğlu’na soruşturma
İlk soruşturma, İmamoğlu’nun 30 Mart’ta bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlarından açıldı.
İBB davasının 6 Nisan’daki duruşmasında, “Bu dosyada tek suç örgütü var, o da iddia makamıdır” sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan ikinci soruşturma başlatıldı.
İlk celsenin tamamlandığı 8 Temmuz’da ise İmamoğlu’nun, “Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım” sözleri üzerine “kamu görevlisini tehdit” suçundan üçüncü kez soruşturma başlatıldı.
Üç soruşturma da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldı.
(FY)