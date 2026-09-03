ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
CANLI ANLATIM
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 07:55 3 Eylül 2026 07:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 11:25 3 Eylül 2026 11:25
Okuma Okuma:  2 dakika

GÜNCELLENİYOR

İBB davası 75. duruşma: "Sizinle gurur duyuyoruz"

Silivri’deki Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada bugün tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınmaya devam ediliyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
İBB davası 75. duruşma: "Sizinle gurur duyuyoruz"
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky
11:19

"Tutuklu beş kadın kaldık"

Duruşmada ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya A.Ş.’de Satın Alma ve İhale Müdürü olarak görev yapan Fatoş Ayık tahliyesini talep etti. Şöyle dedi:

“Sayın Başkan, Sayın Heyet Üyeleri; 11 Haziran tarihli duruşmada huzurunuzda yaptığım savunmamda, esas çerçevesinde kalarak hakkımdaki eylemler ve ithamlara ilişkin ayrıntılı beyanlarımı sundum.

Yaklaşık 1,5 senedir, pek çok tutuklu sanık gibi ben de gözaltı sürecinde, sevkler sırasında ve cezaevi koşullarında ciddi sıkıntılar yaşadım. Yapım gereği duygularımı kolayca dile getirebilen biri değilim; ancak belirtmek isterim ki, gelinen 1,5 yıllık sürecin sonunda hissettiğimiz şey, bu tutukluluk halinin bir tedbir olmaktan çıkıp doğrudan bir cezalandırmaya dönüştüğüdür.

İddianamede yer alan olaylar, adı geçen kişiler, bu kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve bahse konu maddi unsurlar ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Söz konusu kişileri tanımadığım gibi, gerçekleştiği iddia edilen olaylara dair en ufak bir bilgim veya görgüm de yoktur. Davada beş tutuklu kadın kaldık. Bizi ailelerimize kavuşturun. Tahliyemi istiyorum".

Şahsıma ya da bir başkasına haksız bir menfaat sağlama amacı veya kastı ile hareket etmedim. Dahil olduğum, katıldığım ya da haberdar olduğum herhangi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Ne kendimin ne de ailemin başını öne eğdirecek hiçbir eylemin içinde yer almadım.”

11:08

Detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasında ikinci celsenin 11’inci günü bugün görülüyor.

Silivri’deki Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada bugün tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınmaya devam ediliyor.

Saat 11.06, tutuklular mahkeme salonuna alındı. Tutuklu sanıkların yakınları "Türkiye sizinle gurur duyuyor", "Bugü hepinizi alacağız" diye sesleniyor.

Duruşmada bu hafta tahliye talepleri alındı. Bugün, Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 13 kişi dinlenecek.

Mahkemenin, akşam saatlerinde tutukluluk durumlarına ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

Mahkeme heyeti daha önce, tahliye taleplerinin sanıkların ilk duruşmadaki sıra listesine göre alınacağını ve her sanık ya da avukatına belirli bir süre tanınacağını açıklamıştı.

Bir tutuklu yakını da "Karanlın ülkenin aydınlık yüzleri" diye bağırdı.

Duruşmada ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya A.Ş.’de Satın Alma ve İhale Müdürü olarak görev yapan Fatoş Ayık tahliyesini talep etti.  Şöyle dedi:

“ayın Başkan, Sayın Heyet Üyeleri; 11 Haziran tarihli duruşmada huzurunuzda yaptığım savunmamda, esas çerçevesinde kalarak hakkımdaki eylemler ve ithamlara ilişkin ayrıntılı beyanlarımı sundum.

Yaklaşık 1,5 senedir, pek çok tutuklu sanık gibi ben de gözaltı sürecinde, sevkler sırasında ve cezaevi koşullarında ciddi sıkıntılar yaşadım. Yapım gereği duygularımı kolayca dile getirebilen biri değilim; ancak belirtmek isterim ki, gelinen 1,5 yıllık sürecin sonunda hissettiğimiz şey, bu tutukluluk halinin bir tedbir olmaktan çıkıp doğrudan bir cezalandırmaya dönüştüğüdür.

İddianamede yer alan olaylar, adı geçen kişiler, bu kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve bahse konu maddi unsurlar ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Söz konusu kişileri tanımadığım gibi, gerçekleştiği iddia edilen olaylara dair en ufak bir bilgim veya görgüm de yoktur.

Şahsıma ya da bir başkasına haksız bir menfaat sağlama amacı veya kastı ile hareket etmedim. Dahil olduğum, katıldığım ya da haberdar olduğum herhangi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Ne kendimin ne de ailemin başını öne eğdirecek hiçbir eylemin içinde yer almadım.”

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
önemli gelişmeler
Detaylar
11:08
diğer yazıları
80 yaşındaki Dilber Alınak’ı öldüresiye döven fail tahliye edildi
2 Eylül 2026
80 yaşındaki Dilber Alınak’ı öldüresiye döven fail tahliye edildi
Bilirkişi iş cinayetinde ölen Aydın Zurlu’yu kusurlu buldu, avukatı itiraz etti
2 Eylül 2026
Bilirkişi iş cinayetinde ölen Aydın Zurlu’yu kusurlu buldu, avukatı itiraz etti
1 Eylül: Barış, yaşama hakkı kadar yas ve gömülme hakkıdır
1 Eylül 2026
1 Eylül: Barış, yaşama hakkı kadar yas ve gömülme hakkıdır
“Müstehcenlik” soruşturmaları “ahlak polisliğine dönüştü”
1 Eylül 2026
“Müstehcenlik” soruşturmaları “ahlak polisliğine dönüştü”
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: “Ayşe’nin katilini koruyan polislere ne oldu?”
29 Ağustos 2026
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: “Ayşe’nin katilini koruyan polislere ne oldu?”
Sayfa Başına Git