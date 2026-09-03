İBB davası 75. duruşma: "Sizinle gurur duyuyoruz"

"Tutuklu beş kadın kaldık"
Duruşmada ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya A.Ş.’de Satın Alma ve İhale Müdürü olarak görev yapan Fatoş Ayık tahliyesini talep etti. Şöyle dedi:
“Sayın Başkan, Sayın Heyet Üyeleri; 11 Haziran tarihli duruşmada huzurunuzda yaptığım savunmamda, esas çerçevesinde kalarak hakkımdaki eylemler ve ithamlara ilişkin ayrıntılı beyanlarımı sundum.
Yaklaşık 1,5 senedir, pek çok tutuklu sanık gibi ben de gözaltı sürecinde, sevkler sırasında ve cezaevi koşullarında ciddi sıkıntılar yaşadım. Yapım gereği duygularımı kolayca dile getirebilen biri değilim; ancak belirtmek isterim ki, gelinen 1,5 yıllık sürecin sonunda hissettiğimiz şey, bu tutukluluk halinin bir tedbir olmaktan çıkıp doğrudan bir cezalandırmaya dönüştüğüdür.
İddianamede yer alan olaylar, adı geçen kişiler, bu kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve bahse konu maddi unsurlar ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Söz konusu kişileri tanımadığım gibi, gerçekleştiği iddia edilen olaylara dair en ufak bir bilgim veya görgüm de yoktur. Davada beş tutuklu kadın kaldık. Bizi ailelerimize kavuşturun. Tahliyemi istiyorum".
Şahsıma ya da bir başkasına haksız bir menfaat sağlama amacı veya kastı ile hareket etmedim. Dahil olduğum, katıldığım ya da haberdar olduğum herhangi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Ne kendimin ne de ailemin başını öne eğdirecek hiçbir eylemin içinde yer almadım.”