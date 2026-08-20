İBB Davası 68. gününde devam ediyor

"Savunmam kısa ama haklılığım iddianame gibi 4 bin sayfa eder"
Rüşvetle de suçlandığına değinen Kadriye Kasapoğlu, "Hayatımda hiç görmediğim Bayram Yıldırım demiş ki 'Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü gider, paraları alırdı.' Ama hiçbir şoför arkadaşımız bunu kabul etmiyor" dedi.
Kasapoğlu, "Burada bir örgüt hikayesi anlatılıyor, ben size bir liyakat hikayesi anlatacağım" ifadelerini kullandı ve Ekrem İmamoğlu'nun KPSS'ye gerek duymadan Özel Kalem'e bir kişiyi alabileceğini ama onun yerine 20 yıllık memur olan kendisini atadığını belirtti.
"Bize hep 'Devlet anneyi korur, devlet kadını korur, memurunu korur' dendi. Ben size güvenmek istiyorum. Savunmam kısa ama haklılığım iddianame gibi 4 bin sayfa eder" diyen Kasapoğlu'nun savunması sona erdi. Kasapoğlu'nun savunması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.