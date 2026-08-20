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YT: Yayın Tarihi: 20.08.2026 10:55 20 Ağustos 2026 10:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.08.2026 13:44 20 Ağustos 2026 13:44
Okuma Okuma:  1 dakika

İBB Davası 68. gününde devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin Yeni Duruşma Salonu'nda, 68. gününde devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB Davası 68. gününde devam ediyor
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13:42

"Savunmam kısa ama haklılığım iddianame gibi 4 bin sayfa eder"

Rüşvetle de suçlandığına değinen Kadriye Kasapoğlu, "Hayatımda hiç görmediğim Bayram Yıldırım demiş ki 'Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü gider, paraları alırdı.' Ama hiçbir şoför arkadaşımız bunu kabul etmiyor" dedi.

Kasapoğlu, "Burada bir örgüt hikayesi anlatılıyor, ben size bir liyakat hikayesi anlatacağım" ifadelerini kullandı ve Ekrem İmamoğlu'nun KPSS'ye gerek duymadan Özel Kalem'e bir kişiyi alabileceğini ama onun yerine 20 yıllık memur olan kendisini atadığını belirtti.

"Bize hep 'Devlet anneyi korur, devlet kadını korur, memurunu korur' dendi. Ben size güvenmek istiyorum. Savunmam kısa ama haklılığım iddianame gibi 4 bin sayfa eder" diyen Kasapoğlu'nun savunması sona erdi. Kasapoğlu'nun savunması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

13:25

"Maaşım yoksulluk sınırın altında"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, kendisiyle ilgili suçlamada suç tarihi olarak gösterilen dönemde, 2023'teki deprem nedeniyle Hatay'da olduğunu, suç tarihinde İstanbul'da bile olmadığını belirtti.

Eski İPA çalışanı Şehide Zehra Keleş savunmasında, "İBB Hanem ile ilgili suçlandığımı öğrendim. Ne olduğunu polisler anlatamadı, nezaretteki arkadaşlar anlattı" dedi ve hakkındaki örgüt üyesi suçlamasına da itiraz etti. Keleş'in ardından avukatı Büşra Çakır, müvekkilinin İPA'dan istifa ederken gerekçe olarak maaşının yoksulluk sınırının altında kalmasını gösterdi ve "Suç örgütü üyesi bu sebeple işten ayrılır mı?" diye sordu.

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, kullanılmayan bir telefon nedeniyle aylarca tutuklu kaldığını söyledi. Kasapoğlu, "Arayan insanların Ekrem İmamoğlu'yla konuşma ihtimali olmayan bir telefondu. Hattı Özel Kalem'e yönlendirilmiştir" dedi.

Kasapoğlu ayrıca, "Bu telefon beni oğlumdan 11 ay ayırdı. 1,5 yıl incelendi, içinden suç unsuru olabilecek ne çıktı? İddianamenin hiçbir yerinde bu telefon yok" dedi.

12:10

"1 milyon 350 bin Euro devir bedeli ödedim"

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya 1 milyon 200 bin Dolar rüşvet verdiği iddia edilen Erdoğan Göğen'in savunması bittikten sonra sorgusuna geçildi.

Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuğba Torun: "Faaliyetleriniz, işe başladıktan sonra mı durduruldu?"

Göğen: "Evet"

Torun: "Durdurulmasının rüşvetle alakası var mı?"

Göğen: "Rüşvet versem hangi genel müdür benim faaliyetimi durdurabilir"

Torun: "Firmayı ne kadara devraldınız?"

Göğen: "1 milyon 350 bin Euro devir bedeli ödedim. Bu miktara şirketi devralmışken 1 milyon 200 bin dolar rüşvet diye konuşulan rakam benim ticari kafama girmiyor"

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Vega Hereko firmasından 1 milyon 200 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyordu. Erdoğdu bu iddia nedeniyle tutuklu. Firmanın sahibi İBB Davası'nda sanık kürsüsüne çıktı ve "Şirketi 1 milyon 350 bin Euro'ya devraldım, 1 milyon 200 bin dolar rüşvet benim ticari mantığıma uymuyor" dedi. Firma sahibi ayrıca, "Rüşvet versem kim benim faaliyetlerimi durdurabilir" ifadelerini kullandı.
11:27

Duruşma başladı

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazetecileri, izleyiciler ve mahkeme heyeti salondaki yerini almasının ardından duruşma başladı. Suç örgütü liderliği iddiasıyla başka bir davada yargılanan ve İBB Davasında da sanık olan Aziz İhsan Aktaş da duruşma salonuna geldi.

Aktaş, duruşma salonuna korumalarıyla giriş yaptı.

Duruşma, Yusuf Kaya'nın savunmasıyla başladı. Kaya, kimseye rüşvet vermediğini, rüşvete aracılık etmediğini söyledi. Kaya'nın savunmasının ve sorgusunun ardından sanık kürsüsüne Erdoğan Göğen geldi.

10:59

Ertan Yıldız'ın savunma yapması bekleniyor

Bugün itirafçı sanıklardan Ertan Yıldız’ın savunma yapması bekleniyor. Yıldız’ın savunmasının ardından sorgusuna geçilecek.

İBB Davası: "İBB ile çalışmaya başladığımda, başkan Erdoğan'dı"
İBB Davası: "İBB ile çalışmaya başladığımda, başkan Erdoğan'dı"
19 Ağustos 2026
Ertan Yıldız hakkında

Ertan Yıldız, 1970 Trabzon Sürmene doğumlu endüstri mühendisi, eski İBB Başkan danışmanı ve İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu eski başkan yardımcısı/üyesidir. 2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) üst düzey iştirak yönetimlerinde ve danışmanlık görevlerinde bulundu. 2025 yılında İBB iştiraklerine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Yıldız, etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.
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