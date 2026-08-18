İBB Davası, 2 bin 295 kişi kapasiteli yeni duruşma salonunda görülüyor

Yapım aşamasında olan binadaki duruşma salonunun, 555 sanık, 1268 avukat, 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişilik kapasitesi bulunuyor.

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Betonarme ve çelik sistemle inşaa edildi

Bina, tünel (bodrum), zemin ve 1. kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşurken, yapının toplam inşaat alanı 11 bin 549,25 metrekare alana sahip.

Betonarme ve kompozit çelik sistemle inşa edilen binanın ısıtma ve soğutma işlemlerinin iklimlendirme klima santralleri sistemiyle sağlanması planlanıyor.

Binanın 160 metrekare alana sahip bodrum katında, sanık koridoru ve merdiven bulunuyor.

Sanık odaları, gizli tanık odası...

Toplam 7 bin 238 metrekare alana sahip zemin kattaki 2 bin 295 kişi kapasiteli duruşma salonu 3 bin 240 metrekareden oluşuyor. Bu katta duruşma salonunun yanı sıra giriş holü, mahkeme heyeti odaları, toplantı odası, jandarma bekleme alanı, jandarma odası, sanık odaları, gizli tanık odası, güvenlik odası, izleme odası, server odası, kazan dairesi, elektrik odası, revir odası, dikte odası, rack kabin odası, rezerv oda, seyirci kafeteryası, kantin, çay ocağı, bay/bayan ve engelli tuvaletleri, temizlik odaları, asansörler, yangın merdivenleri ve normal merdivenler yer alıyor.

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Binanın 4 bin 150 metrekare alana sahip birinci katında ise mahkeme heyeti odaları, toplantı odası, hakim-savcı kafeteryası, idari ofis, arşiv, kalem odası, sanık odaları, jandarma bekleme alanı, iklimlendirme klima santral odası, bay/bayan mescit ve abdesthaneler, avukat kafeteryası, kantin, rezerv odalar, sanık odaları, çay ocağı, bay/bayan ve engelli tuvaletleri, temizlik odaları, asansörler, yangın merdivenleri ve normal merdivenler bulunuyor.

Tavanda sarkıtılan mikrofonlar

Duruşma salonunda ayrıca tavandan sarkıtılan mikrofonların da yer alması dikkat çekti. İBB Davası sanık avukatları, mikrofonların sey kaydı yapılıp yapılmadığını mahkeme heyetine sordu. Heyet, ses kaydı yapılmadığını, çoğunun çalışmadığını belirtti.

“Hakimler bile ayırt edilemiyor”

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, davanın görüldüğü salonun devasa ve adil yargılanma hakkının gereklerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Kaboğlu, "Hakimler bile uzaktan bakılınca kadın mı, erkek mi, bunun bile ayırt edilemeyeceği derecede yüksekte ve uzakta duruyorlar" dedi.

Silivri'de duruşma yapılmasının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasına göre istisnai olduğunu vurgulayan Kaboğlu, duruşmalar devam ederken yeni salon inşa edilmesinin de "doğal yargıç ilkesine" aykırılık oluşturduğunu savundu.

Kaboğlu, avukatların salonun adil yargılanma koşullarını karşılamadığı yönündeki itirazlarının haklı olduğunu ifade etti.

Duruşma, dürbünle izlendi

Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

İBB Davasını avukatlar, gazeteciler, sanık aileleri başta olmak üzere insan hakları örgütleri ile uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından da izleniyor. Salonun büyüklüğü nedeniyle, bir izleyici yanında dürbün getirdi. İzleyici sandalyesinden dürbünle duruşmayı takip etti.

(FY)