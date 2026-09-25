İBB Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi, Zafer Toprak arşiviyle açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi’ni dün (24 Eylül) Beyoğlu Tünel Meydanı’ndaki Metrohan’da açtı.

Metrohan’ın ikinci katında faaliyet gösteren merkez, Cumhuriyet tarihi üzerine çalışan tarihçilerin yanı sıra farklı disiplinlerden araştırmacıların kullanımına açık olacak.

İBB Miras tarafından restore edilen Metrohan’daki merkez, 950 metrekarelik bir alana kuruldu. Merkezde 90 kişilik çalışma alanı ile söyleşi ve toplantılar için 50 kişilik çok amaçlı salon bulunuyor.

Merkezin açılışına, 2023’te hayatını kaybeden Prof. Dr. Zafer Toprak ’ın eşi, akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Binnaz Toprak, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’la birlikte akademi ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı.

103 bin 649 parçalık Zafer Toprak Arşivi

Merkezde kullanıma açılan ilk koleksiyon, Osmanlı ve erken Cumhuriyet devrine ilişkin sosyo-ekonomik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Zafer Toprak’ın kişisel arşivi oldu.

Prof. Dr. Zafer Toprak hayatını kaybetti

İBB’nin verdiği bilgiye göre 103 bin 649 parçadan oluşan arşivde 40 bin 996 kitap, 49 bin 567 süreli yayın, 5 bin fotoğraf, 6 bin 868 evrak, 595 tez, 196 afiş, 327 kartpostal ve 110 film makarası bulunuyor.

Toprak’ın daktiloları, ödül ve plaketleri, çalışma masası ve kitaplığı gibi kişisel eşyaları da tarihçinin çalışma odasının düzeni esas alınarak oluşturulan özel bir bölümde korunuyor.

Farklı arşivlerin de eklenmesi planlanıyor

İBB’nin açıklamasına göre Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi’nin koleksiyonunun ilerleyen dönemde farklı tarihçilerin arşivleriyle genişletilmesi planlanıyor.

Merkezde Cumhuriyet tarihi üzerine söyleşi ve toplantılar da düzenlenecek.

İlk konferans Zafer Toprak anısına İBB Kültür, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi’nin ilk konferansını tarihçi Prof. Dr. Zafer Toprak anısına düzenleyecek. Toprak’ın meslektaşları ve öğrencilerinin katılacağı konferans, 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak. Etkinlik kapsamında İBB Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi ile Zafer Toprak Arşivi de ziyaretçilere açık olacak. Konferans için ücretsiz biletler İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınabilecek.

(VC)