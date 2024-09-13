İBB Cemevlerine de diğer ibadethanelerle eşit hizmet götürecek

İBB Meclisi'nde, cemevlerinin de ibadethane olarak anıldığı "Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü" görev ve çalışma yönetmeliği, oy çokluğuyla onaylandı. AKP grubu karara karşı oy kulandı.

Kararla, yeni kurulan İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanlarında ibadethaneler arasında cami ve mescitlerin yanı sıra artık cemevi, kilise, havra da yer alacak.

Cemevlerine diğer

ibadethanelerle "eşit hizmet"

İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ülkü Sakalar kararla ilgili olarak medyaya yaptığı açıklamada "Cemevleri bizim için ibadethane." dedi. "Bu kanun kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet edeceği ibadethaneler cami, mescit, cemevi, kilise, havradır. Müdürlüğün tüm bu ibadethanelere eşit hizmet götüreceğini yönetmelikle düzenledik.” dedi

Sakalar, karar süreciyle ilgili olarak da "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bugüne kadarki cemevleri kararları[nın] ortada [olduğunu]" hatırlattı. "Danıştayda da pek çok açılmış dava [olduğunu]" hatırlatan Sakalar, "Biz geçmişten beri zaten hep aynı şeyi söylüyoruz. Geçtiğimiz dönemde de bu mecliste, cemevlerinin ibadethane statüsünde olmasına ilişkin önerge verdik. Fakat çoğunluk bizde değildi. AK Parti çoğunluğu vardı. O dönemde reddedildi." dedi.

Sakalar, mayısta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm İbadethanelere yönelik hizmetlerini "tek bir müdürlük çatısı altında toplamak için Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Müdürlüğünü [kurduklarını]" söyledi.

Karar nasıl alındı?

İBB Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki Belediye Başkanlığı binasında yapıldı.



Oturumda, mayısta kurulan İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğinin belirlenmesine yönelik teklif üzerinden şube müdürlüğünün "görev ve çalışma yönetmeliği ile müdürlüğün teşkilat yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları" belirlendi.



Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ibadethaneler bölümünde, "cami, mescit, cemevi, kilise, sinagog (havra)" ifadeleri yer aldı.

Müdürlüğün görevleri Yönetmelikte Müdürlüğün ygörevleri şöyle kayıt altına alındı: "Dini kurum ve topluluklardan gelen teklif, görüş ve talepleri incelemek, değerlendirmek ve ilgili kurum birimlerine iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak. Kamu hizmetinin tarafsızlık ve eşitlik ilkesi gözetilerek dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için bina ve tesis yapılması, bu bina ve tesislerin bakımı ve onarımına yönelik talepleri değerlendirmek, yapmak ve gerektiğinde ilgili kurum birimlerine iletmek ve takip etmek. Dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için gerekli malzeme desteğini sağlamak. Dini kurum ve toplulukların eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik inanç grupları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek veya dini kurum ve toplulukların etkinliklerine gerekli desteği sunmak. Dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler arasında ayrıma yol açacak karar ve işlemler tesis etmekten kaçınmak, dini kurum ve toplulukların kamusal hizmet ve olanaklardan eşit bir şekilde yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri almak."

AKP grubunun şerhi

AKP'li İBB Meclis Üyeleri, yönetmelik teklifine koydukları "muhalefet şerhi"nde "Şube Müdürlüğü çalışma yönetmeliği kapsamında, müdürlük iç çalışma yönetmeliğiyle ilgisi olmayan, anayasa ve kanunla düzenlenmesi gereken ve Belediye Meclisinin görev alanının dışında olan konulara yer verildiğinden, normlar hiyerarşisine aykırı karara katılm[adıklarını]" belirttiler.

(AEK)