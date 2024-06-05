İBB bayram tedbirlerini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bayram nedeniyle kentte alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak bayram süresince ekiplerin 7 gün 24 saat görev alacağı belirtildi.

İBB’ye ait; Avrupa yakasında 2, Anadolu Yakasında 3 olmak üzere toplam 5 tesiste hayvan satış ve kesim hizmeti verilecek. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek.

İBB, kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kurdu. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek. İBB Zabıta ekipleri de, İBB’ye ait kurban satış ve kesim alanlarında 24 saat esası ile görev başında olacak. Belirlenen alanlar dışında kesim yapılmaması için denetimler gerçekleştirecek. Zabıta ekipleri, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için İstanbul genelindeki denetimlerini sürdürecek.

Toplu taşıma

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu arabalı vapur iskelelerinde yer alan vapur kafeleri de hizmette olacak.

(EMK)