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HABER
Yayın Tarihi: 26 Mart 2025 17:56
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2025 18:22
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada İBB Başkanvekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu
*Fotoğraflar: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başkanvekili seçmek için olağanüstü toplandı.

Seçimde CHP Grubundan Meclis Üyesi Nuri Aslan, AKP Grubundan Meclis Üyesi Zeynel Abidin Okul aday gösterildi.

CHP’li üyeler, Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı ve “Ekrem İmamoğlu’nun Yol Arkadaşları” yazılı yaka kartlarıyla oturuma katıldı.

Seçimde toplam 301 Meclis üyesi oy kullandı. İlk turda CHP'nin adayı Aslan 173, Cumhur İttifakı’nın adayı Okul 123 oy aldı, 5 oy da geçersiz sayıldı.

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İkinci turda Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı.

Yapılan kapalı oylamalarda üçte iki çoğunluk için gerekli olan 207 oy çıkmayınca, üçüncü tur oylaması yapıldı.

Üçüncü turda da tekrar 177 oy alan  Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçildi. 

Nuri Aslan hakkında

15 Nisan 2024'ten itibaren Meclis 1. Başkanvekilliği görevini yürütüyor.

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde  Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçildi. 

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkanvekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, görevlerini yürüttü.  2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu.

1969 yılında Sivas'ta doğdu. 

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın aralarında olduğu 100'e yakın kişi 19 Mart günü sabah saatlerine evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada iki ayrı soruşturma dosyası olduğunu duyurdu.

Başsavcılık soruşturmalardan ilkinin "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" iddialarıyla açıldığını belirtti.

İmamoğlu hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu” ve “örgüt lideri” olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandırıldı.

Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu amaçla kullanıldığını iddia etti.

İlk soruşturma kapsamında; Murat Ongun, (İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi), Necati Özkan, (İmamoğlu'nun kampanya yöneticisi), Tuncay Yılmaz, (İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür), Can Akın Çağlar, (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri), Buğra Gökçe (İstanbul Planlama Ajansı  Başkanı), Murat Abbas, (Kültür İstanbul Genel Müdürü), Mustafa İlbak (İlbak Holding ortağı), Murat İlbak (İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı) dahil olmak üzere 90'ın üstünde kişi gözaltına alındı. 

İkinci soruşturma kent uzlaşısı

Başsavcılık ikinci soruşturmanın ise, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti ile yapılan "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması olduğunu açıkladı.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık, CHP kontenjanından seçilen bazı belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının “örgüt bağlantılı olduğunu” ve İBB iştiraki olan İPA ve BİMTAŞ bünyesinde “örgüt mensupları ve sempatizanlarının” işe alındığını iddia etti.

İkinci soruşturmada, Mahir Polat (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı), Mehmet Ali Çalışkan (Reform Enstitüsü Başkanı) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Spectrum House Koordinatörü Azad Barış ve H.A hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İmamoğlu ve beraberindekiler, dört günlük gözaltı süresinin ardından 22 Mart Cumartesi günü adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İmamoğlu, Murat Çalık, Buğra Gökçe ve Murat Ongun'un aralarında bulunduğu 48 kişi "yolsuzluk" soruşturması dosyasında dün (23 Mart) sabah tutuklandı. Hakimlik, 44 kişi için de adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

'Kent uzlaşısı'na dayandırılan "terör" soruşturmasında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi hakimlikçe reddedildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "kent uzlaşısı" dosyasından tutuklandı. 

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
İBB
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