İBB Başkanı İmamoğlu: "İstanbul'da kar kalınlığı bazı bölgelerde 80 cm'yi buldu"

İstanbul'da Salı akşamı 18:00'de başlayan kar yağışı sürüyor. Kentin çeşitli bölgelerinde kar kalınlığının alışılmadık ölçülere ulaştığı, kimi yerlerde 80 cm'ye vardığı, bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKOM’da yaptığı açıklamada duyuruldu.

İmamoğlu, "Süreci takip ediyoruz, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için müşterek bir çalışma yaparak kentimizin toparlanmasını sağlıyoruz." dedi.

İBB Başkanı "Kar yağışı 21:00 (Salı) ile itibariyle yoğunlaştı." dedi. "15.00 itibariyle Arnavutköy ve Eyüpsultan bölgesinde yoğun şekilde başlayan kar yağışı İstanbul'un batı tarafında çok yoğun ektisini gösterdi."

"İstanbul genelinde kar kalınlığı 30-50 cm"

Başkan "Aldığım bilgiye göre; 8 saatte 60 kiloya kar yağışının düştüğü yerler var. Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var." dedi İmamoğlu'nun açıklamasına göre, "İstanbul genelinde 30-50 santimetre aralığında kar kalınlığı oluştu."

"Ekmek sıkıntısı, su kesintisi olmayacak"

İBB Başkanı kar yağışının "yoğun bir biçimde devam etme ihtimali[nin] yüksek [olduğuna] dikkat çekti. "Yapılan bütün uyarılara vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz." dedi.

İmamoğlu, ana arterlerde kapalı bir yol olmadığını, Halk Ekmek üretiminin sürdüğünü, gün boyu yurttaşların ekmek ihtiyacını karşılayabileceklerini söyledi. İBB Başkanı "Su sıkıntısı, kesintisi olmayacaktır. Gaz kesintisi olmayacaktır." dedi ve "Bir yandan yol açmak bir yandan trafiği açma çalışmasının yanı sıra sokakta kalan 1. 550'yi aşkın vatandaşımızı kendi konutlarımızda ve otellerde ağırladı[klarını]" dile getirdi.

İmamoğlu, "Bütün ağırladığımız bu insanlara maksimum katkı sunduğumuzu belirtmeliyim. Şu ana kadar yolda kalan vatandaşlarımıza 65 bin civarında kumanya dağıttığımızı ifade edeyim. Sokak canlılarıyla ilgili olarak da 2 tonun üzerinde mama dağıtımı yapıldı. Hiçbir eksiklik yaşamayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Yüksek kesimler kar altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "11 Şubat 2025'te etkili olan kar yağışı[nın], özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaş[tığını]" bildirdi.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler gibi bölgelerde kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal mevkileri arasında her iki yönde trafik ağır ilerledi. TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında yoğunluk yaşandı.

12 Şubat Çarşamba günü hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Anlık Hava Tahmin Raporlarına göre, Çarşamba gece yarısından Perşembe gece yarısına kadar İstanbul'da kar ve/veya karla karışık yağmur yağışı sürecek. Isı Çarşamba öğle saatlerinde 3-4 °C olacak, öncesinde ve sonrasında 2 ila 0 °C arsında seyredecek.

İstanbul ve bazı başka illerde okullar tatil

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği daha önce İstanbul Valiliğince duyurulmuştu.

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul dışında diğer illerde de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Bunlar arasında öne çıkanlar şunlar:

Samsun: Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tekirdağ: Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Ergene ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş: Nurhak ve Göksun ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sinop: Türkeli ve Boyabat ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

(AEK)