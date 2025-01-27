ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ocak 2025 11:55
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2025 16:18
1 dk Okuma

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “kamu görevlisini hedef gösterme ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs” gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: Evrensel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında, sanık olarak yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davası ile İBB şirketleri İETT ve İSFALT’ın yanı sıra Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi soruşturmalarında bilirkişi olarak görev yapan S.B.'nin ismini açıklayarak ‘hedef gösterdiği’ iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu istanbul cumhuriyet başsavcılığı
ilgili haberler
Halk TV ve gazeteci Pehlivan'a ‘bilirkişi’ soruşturması
Bugün 09:01
/haber/halk-tv-ve-gazeteci-pehlivan-a-bilirkisi-sorusturmasi-304014
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
İBB, BEŞİKTAŞ, ESENYURT SORUŞTURMALARI
İmamoğlu'ndan bilirkişi açıklaması
27 Ocak 2025
/haber/imamoglu-ndan-bilirkisi-aciklamasi-303983
ilgili haberler
Halk TV ve gazeteci Pehlivan'a ‘bilirkişi’ soruşturması
Bugün 09:01
/haber/halk-tv-ve-gazeteci-pehlivan-a-bilirkisi-sorusturmasi-304014
Sayfa Başına Git