İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında, sanık olarak yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davası ile İBB şirketleri İETT ve İSFALT’ın yanı sıra Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi soruşturmalarında bilirkişi olarak görev yapan S.B.'nin ismini açıklayarak ‘hedef gösterdiği’ iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

(VC)