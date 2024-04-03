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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 17:22
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 17:46
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İmamoğlu, "Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur. Tüm şehrin yetenekli insanlarından faydalanmanın yöntemlerini yukarı taşımak istiyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi kazanan ve ikinci dönemine başlamaya hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.

İmamoğlu konuşmasında Van'da mazbatanın seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesini de eleştirdi, "Van'da yaşanan tam bir garabet. Haksızlığı görüp de susan dilsiz şeytan olur" dedi. 

"Umarım daha barışçıl bir ülke oluruz"

İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde saat 16.00'da teşekkür konuşması yaptı.

"Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Bana verilen mazbatanın önemi çok büyük. Allah mahcup etmesin. İstanbul bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur. Tüm şehrin yetenekli insanlarından faydalanmanın yöntemlerini yukarı taşımak istiyoruz."

"Emeği geçen çok insan var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. 90 binden fazla çalışana teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur."

(EMK)

Ekrem İmamoglu Ozgur Çelik Seçim 2024
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