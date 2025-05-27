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Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2025 15:53
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

Nuri Aslan hakkında, İstanbul Adliyesi’ndeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma
Fotoğraf: İBB Basın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Aslan’a, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görev yapan güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle “görevi yaptırmamak için direnme” suçu isnat edildi.

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İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin dünkü (26 Mayıs) sorguları sırasında İstanbul Adliyesi’ne gelen Aslan, güvenlik görevlileriyle tartışmıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
nuri aslan İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi istanbul cumhuriyet başsavcılığı soruşturma İBB operasyonu
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/haber/ibb-operasyonlari-kac-kisi-tutuklandi-307707
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