İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Aslan’a, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görev yapan güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle “görevi yaptırmamak için direnme” suçu isnat edildi.

İBB 4. DALGA OPERASYONU 25 İBB çalışan ve yöneticisi daha tutuklandı

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin dünkü (26 Mayıs) sorguları sırasında İstanbul Adliyesi’ne gelen Aslan, güvenlik görevlileriyle tartışmıştı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma



👉 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aslan hakkında, adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.https://t.co/ROAngCO7Kl pic.twitter.com/azD15gBq0d — bianet (@bianet_org) May 27, 2025

(VC)