HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.02.2026 00:56 10 Şubat 2026 00:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.02.2026 02:12 10 Şubat 2026 02:12
Okuma:  2 dakika

İBB AKP Meclis Grup Başkanvekili: "Köprüleri özelleştireceğiz"

İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin otoyollarıyla birlikte satışa çıkarılacağı haberlerini, İBB Meclis toplantısında AKP Grup Başkanvekili Gökkuş doğruladı. Özelleştirmelerin hükümetin ekonomik politikası olduğunu vurgulayan AKP'li, CHP'lilere "size rağmen köprüleri özelleştireceğiz," dedi."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İBB AKP Meclis Grup Başkanvekili: "Köprüleri özelleştireceğiz"
Boğaziçi Köprüsü

AKP’nin köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik planına ilişkin spekülasyonları,  İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş sona erdirdi. Gökkuş CHP Grup Başkanvekilinin AKP'nin niyetini eleştirmesi üzerine yaptığı çıkışla “Evet, köprüleri özelleştireceğiz. Bizim benimsediğimiz ekonomik anlayış budur. Vatan ve millet için doğru olduğuna inandığımız uygulamaları, size rağmen hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili İnanlı: "Kimden neyi saklıyorsunuz?"

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, toplantıda iktidarın köprüleri özelleştirme niyetlerine karşı çıktı. Ekonomik sorunların üzerinin algı operasyonlarıyla örtülmeye çalışıldığını ileri sürdü ve köprülerin satışa çıkarılmasını eleştirdi.

“İktidar, halkı sürekli farklı gündemlerle meşgul ederek derinleşen ekonomik krizi gizlemeye çalışıyor. Yarım asırdan uzun süredir kullanılan köprülerin özelleştirilmesi hangi aklın ürünüdür? Kimden neyi saklıyorsunuz?”

Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün satış konusu yapılmasının "kabul edilemez"  olduğunu söyleyen İnanlı, bu adımın "kamu yararına aykırı" olduğunu dile getirdi.

AKP Grup Başkanvekili Gökkuş: "Evet özelleştireceğiz"

CHP Grup Başkanvekilinin eleştirilerine yanıt AKP Grup Başkanvekilinden geldi.  AKP'li Gökkuş özelleştirmenin bir hükümet politikası olduğunu savundu: "Özelleştirmeden geri adım atmayacağız," dedi.

“Evet, köprüleri özelleştireceğiz. Bizim benimsediğimiz ekonomik anlayış budur. Vatan ve millet için doğru olduğuna inandığımız uygulamaları, size rağmen hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

“Halka rağmen yapamazsınız"

Gökkuş'un konuşması üzerine yendien söz alan CHP'li Ülkü İnanlı, “Bize rağmen yapabilirsiniz ama halka rağmen yapamazsınız." dedi.

"‘Biz satarız, biz özelleştiririz’ anlayışıyla ülke yönetilemez. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum.”

Özelleştirilme için Ernst & Young (E&Y) danışmanlık yapacak

AKP'nin köprülerin özelleştirilmesi niyetleri Bloomberg'in Türkiye'nin, İstanbul'un en önemli iki köprüsü ve bir otoyol ağını kapsayan büyük bir özelleştirme planı için Ernst & Young'ı (EY) danışmanlık için görevlendirdiği haberiyle gündeme düşmüştü.

Bloomberg'in haberine göre, E &Y Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işletme haklarının satışında hükümete yol gösterecek.

Kamuoyunun, siyasi partilerin, TBMM'nin hatta bakanlıkların ayrıntıları ve esası konusunda henüz bilgi sahibi olmadığı özelleştirmeye danışmanlık yapması için kiralanan E & Y'nin en az dokuz otoyolu da bu plan dahilinde ele almasının beklendiği de haberler arasında.

Habere göre, teknik danışmanlık için de Kanada merkezli BTY Group atandı ve Erdoğan kabinesi 2026 sonlarında resmi ihale sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

İki köprü, ülkenin en işlek ulaşım bağlantıları arasında yer alıyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu temmuzda köprülerden günde yaklaşık 430.000 aracın geçtiğini söylemişti. Mevcut fiyatlandırmaya göre, standart bir binek otomobil her yön için 59 Türk lirası, yani yaklaşık 1,36 dolar geçiş ücreti ödüyor. Bu hesapla iki köprü iki günde bir hazineye 1 milyon, yılda yaklaşık 180 milyon ABD Doları aktarıyor.

(AEK)

İstanbul-Ankara
özelleştirme boğaziçi köprüsü fatih sultan mehmet köprüsü AKP CHP kamu yararı
CHP: AKP, Boğaziçi ve FSM Köprüleri için özelleştirme hazırlığı yapıyor
29 Ocak 2026
/haber/chp-akp-bogazici-ve-fsm-kopruleri-icin-ozellestirme-hazirligi-yapiyor-316147
Bloomberg’den köprüler satışa çıkarıldı iddiası
8 Eylül 2025
/haber/bloombergden-kopruler-satisa-cikarildi-iddiasi-311284
100’den Fazla Kuruma Özelleştirme Yolu
14 Ağustos 2016
/haber/100-den-fazla-kuruma-ozellestirme-yolu-177772
İMO
"Yollar ve Köprüler Kar Getiriyordu; Kamu Zarara Uğratıldı"
24 Aralık 2012
/haber/yollar-ve-kopruler-kar-getiriyordu-kamu-zarara-ugratildi-143035
Köprü ve Otoyollar Özelleşti
17 Aralık 2012
/haber/kopru-ve-otoyollar-ozellesti-142881
ÇEVRE GÜNÜ'NDE HATİCE KURŞUNCU'NUN YORUMU
Köprüler: Kente Uzak, Kapitalizme Yakın
5 Haziran 2010
/yazi/kopruler-kente-uzak-kapitalizme-yakin-122501
ÖZELLEŞTİRME
TMMOB'dan "Türkiye'de Özelleştirme Gerçeği" Sempozyumu
4 Aralık 2009
ÖZELLEŞTİRME
Otoyol ve Köprü Özelleştirmeleri Mecliste
17 Kasım 2009
/haber/otoyol-ve-kopru-ozellestirmeleri-mecliste-118329
