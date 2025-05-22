İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'den 7 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bugün İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin 7 personeli hakkında kendilerini, avukatlarını ve kamuoyunu bilgilendirmeden gözaltı kararı verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 kişi “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Başsavcılıktan mahkemeye sevk sonrasında yapılan açıklamada, "[...] İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs tarihinde gözaltı kararı verilmiş olup, İstanbul emniyet müdürlüğünde ve savcılığımızda ifadeleri alınan şahıslar, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçları açısından tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir." denildi.

Başsavcılık açıklamasında yürütülen soruşturmadan "Ekrem İMAMOĞLU liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturma" olarak söz etmesi dikkat çekti.

AA'nın haberine göre, tutuklamaya sevk edilen yedi kişi tutuklandı.

Masumiyet karinesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hak ihlali Anayasanın 38. maddesi, AİHS’nin 6. maddesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2. maddesi ile güvence altına alınan Masumiyet Karinesi, başta gelen yurttaşlık hakları arasında. Anayasanın 38. Maddesi'nin 4. fıkrasına göre, "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz." Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 6 Maddesi'nin 2. fıkrasına göre de "Bir suçla itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır." İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargılama süreci devam ederken, henüz hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmayan Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan “suç örgütü lideri” olarak yaftaladığı açıklamasıyla AİHM ve AYM içtihadında "özellikle yargı öncesi yapılan açıklamalarda, kişinin suçlu olduğu izlenimini doğuracak ifadelerin açık şekilde ihlal" olarak hükme bağlanmasını görmezden gelirken, AYM'nin 2014/12190 başvuru numaralı kararında, basına verilen bilgilerde "zanlı" yerine "suçlu" gibi ifadeler kullanılmasını, "masumiyet karinesine aykırı" olarak belirlemesini de dikkate almayarak soruşturmanın taraflı olarak yürütüldüğüne ilişkin iddiaları doğrulayan bir tutum takındı.

Dördüncü etkin pişmanlık

İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonla beraber, İBB soruşturmaları kapsamında şimdiye kadar "etkin pişmanlıktan" faydalandığı ortaya çıkan kişi sayısı da 4'e yükseldi. İBB'ye bağlı Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek'in ardından son dalgada gözaltına alınan Noyan Kırmızıgül'ün de etkin pişmanlıktan faydalandığı sevk yazısında yer aldı.

(AEK/EMK)