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Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 09:32
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 09:38
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İBB 5 dalga operasyonu: Bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen kişiler arasında belediye başkanları ve başkan yardımcılarının da bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB 5 dalga operasyonu: Bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
Fotoğraf: CHP

kapsamında gözaltına alınan 36 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bu sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen kişiler arasında belediye başkanları ve başkan yardımcılarının da bulunduğu bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından 1 kişi tutuklanırken, sağlık sorunları nedeniyle 1 kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 31 Mayıs’ta “5. dalga” operasyonları gerçekleştirilmişti.

Operasyonlarda, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İBB operasyonları: Kaç kişi gözaltına alındı ?
GÜNCELLENİYOR*
İBB operasyonları: Kaç kişi gözaltına alındı ?
23 Mayıs 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu
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