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Yayın Tarihi: 4 Haziran 2025 08:44
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2025 08:56
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İBB 5. Dalga Operasyonu: 5 belediye başkanı tutuklandı

Soruşturmaya ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB 5. Dalga Operasyonu: 5 belediye başkanı tutuklandı
Saraçhane'deki İBB binası önünde direniş/Fotoğraf: CHP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen beşinci dalga operasyonda, 5’i belediye başkanı olmak üzere toplam 22 kişi tutuklandı.

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden 30’u tutuklama talebiyle, 6’sı ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, 22 kişinin tutuklanmasına, 14 kişinin ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklananlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin yer aldı.

Tutuklanan kişiler şöyle Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beylikdüzü Belediye Başkanı’nın danışmanı Veysel Erçevik, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Mandacı ve Erhan Daka, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın babası İsmet Abacı, Fikret Demir, Ebubekir Akın, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar arasında ise tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat, Beşiktaş Belediyesi çalışanları Görkem Kızılkaynak, İsmail Yalçın ve Şazime Sena Çelik, Onvo Büyükçekmece Basketbol Genel Koordinatörü Halil Satı, firma sahibi Hakan Ateş, Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli, Songül Demir, Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu ve Ozan İş bulunuyor.

Soruşturmaya ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu aykut erdoğdu
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