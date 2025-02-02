İBB 150 plaka için ihale açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma hizmetlerini güçlendirmek ve İstanbul’daki taksi hizmetlerini iyileştirmek amacıyla "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında 2.500 yeni taksi için ihaleye çıkıyor. İlk etapta, 150 taksi plakası için ihale yapılacak.

İBB Belediye Meclisi’nin 12 Eylül 2024 tarihli kararına dayanarak düzenlenecek ihale, 18 Şubat 2025 tarihinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

4.250.000 TL muhammen bedel ile 29 yıl kullanım hakkı

İhalede, her bir taksi plakası 4 milyon 250 bin TL + KDV muhammen bedelle satışa sunulacak. Plakaları işletme hakkı 29 yıl süreyle gerçek kişilere verilecek. Katılımcıların, belirlenen şartlara uygun evrakları hazırlayıp en geç 17 Şubat 2025 saat 12:00’ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak belirlendi.

Katılım şartları

İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları zorunlu olacak:

İstanbul’da ikamet ettiğini gösterir ikametgâh belgesi,

Geçerli sürücü belgesi,

Adli sicil kaydı,

Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz.

İhaleye sadece bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı elde edebilecek. İhale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek.

Yeni dönem

Başvuruların İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilmesi gerekiyor; posta, telgraf veya faks yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Yeni taksiler, İstanbul halkının oylarıyla belirlenen özel bir tasarımla hizmete girecek. Bu yenilik, İstanbullulara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlıyor. Daha önceki dönemlerde verilen taksi plakalarının süresiz kullanım hakkı bulunurken, yeni plakalar 29 yıllık süreyle sınırlandırılacak.

İBB yetkilileri, bu hamleyle İstanbul’un toplu taşıma sistemine yeni bir soluk kazandırmayı ve taksi taşımacılığındaki uzun süreli sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Yeni taksilerin devreye girmesiyle birlikte şehirdeki ulaşım alternatiflerinin artması bekleniyor.

(EMK)